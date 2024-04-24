Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Taurus для Украины — Шольц сделал заявление относительно передачи ракет arrow

Taurus для Украины — Шольц сделал заявление относительно передачи ракет

24 апреля 2024 17:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Taurus для Украины — Шольц сделал заявление относительно передачи ракет
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его позиция по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus не изменилась. В то же время он подчеркнул, что в дальнейшем продолжит помогать Киеву.

Об этом Олаф Шольц сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком в среду, 24 апреля.

Читайте также:

Taurus для Украины

Шольц отметил, что Германия и дальше продолжит поставлять Украине реактивные системы залпового огня, поскольку это ее "задача". Однако его решение относительно "одной системы вооружений" остается четким. Речь идет о ракетах Taurus.

"Однако мое решение также четкое в том, что мы и в дальнейшем будем самым большим сторонником Украины в Европе, что мы и в дальнейшем будем двумя странами, вместе с Великобританией, которые делают больше всего и именно то, что является важным для обороны, я уже говорил о трех батареях Patriot, и это то, что является немедленной необходимостью", — подчеркнул канцлер.

Он надеется, что другие страны также смогут предоставить Patriot Украине, несмотря на собственные требования безопасности, ведь системы способны изменить ситуацию и усилить противовоздушную оборону страны.

Напомним, по словам Шольца, для поставки ракет Taurus нужно присутствие немецких военных. Он уточнил, что неправильное использование этих ракет может привести к ударам по объектам в Москве.

Украина неоднократно призывала Германию предоставить крылатые ракеты Taurus, и, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киев получает от Берлина "неудовлетворенные комментарии".

Германия
Великобритания
военная помощь
Украина
Олаф Шольц
Риши Сунак
ракеты
Taurus

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри