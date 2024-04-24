Taurus для Украины — Шольц сделал заявление относительно передачи ракет

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его позиция по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus не изменилась. В то же время он подчеркнул, что в дальнейшем продолжит помогать Киеву.

Об этом Олаф Шольц сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком в среду, 24 апреля.

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Шольц отметил, что Германия и дальше продолжит поставлять Украине реактивные системы залпового огня, поскольку это ее "задача". Однако его решение относительно "одной системы вооружений" остается четким. Речь идет о ракетах Taurus.

"Однако мое решение также четкое в том, что мы и в дальнейшем будем самым большим сторонником Украины в Европе, что мы и в дальнейшем будем двумя странами, вместе с Великобританией, которые делают больше всего и именно то, что является важным для обороны, я уже говорил о трех батареях Patriot, и это то, что является немедленной необходимостью", — подчеркнул канцлер.

Он надеется, что другие страны также смогут предоставить Patriot Украине, несмотря на собственные требования безопасности, ведь системы способны изменить ситуацию и усилить противовоздушную оборону страны.

Напомним, по словам Шольца, для поставки ракет Taurus нужно присутствие немецких военных. Он уточнил, что неправильное использование этих ракет может привести к ударам по объектам в Москве.

Украина неоднократно призывала Германию предоставить крылатые ракеты Taurus, и, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киев получает от Берлина "неудовлетворенные комментарии".