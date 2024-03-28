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Шольц зробив заяву щодо постачання ракет Taurus та відправлення німецьких військових в Україну

28 березня 2024 13:15
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана
Олаф Шольц виступає проти відправки німецьких військових та поставки ракет Taurus для України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: EPA/Martin Divisek
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідним. Враховуючи це, російському диктатору Володимиру Путіну не слід очікувати зменшення підтримки Києва.

Про це йдеться в його інтерв'ю німецькому виданню Märkische Allgemeine.

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Минулого року Україна звернулася до Німеччини з проханням про постачання далекобійних ракет Taurus, які змогли б вражати цілі на відстані 500 км. Однак Берлін уникає обговорення цього питання, а особисто канцлер Олаф Шольц виступає проти постачання цієї зброї.

Шольц стверджує, що для постачання ракет Taurus потрібна присутність німецьких військових. За його словами, неправильне використання цих ракет може призвести до ударів по об'єктах у Москві.

В інтерв'ю німецького канцлера зазначається, що він бере на себе відповідальність за мир та безпекову ситуацію у Європі, але німецьких військових до України не направлятиме, і заявив, що Берлін ретельно зважує кожну поставку зброї для України.

"Це також стосується питання Taurus. Окрім потужної підтримки України, для мене залишається важливим одне: ми зробимо все можливе, щоб війна не розгорнулася – тобто війна між Росією та НАТО", — сказав Олаф Шольц.

Раніше Шольц вже висловлював свою рішучу позицію про ненадання далекобійних ракет Україні, а Бундестаг вкотре відхилив цю поставку на голосуванні.

Додамо, що цього місяця міністерка зовнішніх справ Німеччини Анналена Бербок зробила заяву про спроби вмовити Олафа Шольца поставити Taurus Україні.

Німеччина
зброя
Олаф Шольц
ракети

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