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Шольц сделал заявление о поставках ракет Taurus и отправке немецких военных в Украину

28 марта 2024 13:15
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Диана
Олаф Шольц выступает против отправки немецких военных и поставки ракет Taurus для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: EPA/Martin Divisek
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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. Учитывая это, российскому диктатору Владимиру Путину не следует ожидать уменьшения поддержки Киева.

Об этом говорится в его интервью немецкому изданию Märkische Allgemeine.

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Что говорит Шольц о передаче ракет Taurus и отправке немецких военных в Украину

В прошлом году Украина обратилась к Германии  с просьбой о поставке дальнобойных ракет Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии 500 км. Однако Берлин избегает обсуждения этого вопроса, а лично канцлер Олаф Шольц выступает против поставки данного оружия.

Шольц утверждает, что для поставки ракет Taurus необходимо присутствие немецких военных. По его словам, неправильное использование этих ракет может привести к ударам по объектам в Москве.

В интервью немецкого канцера отмечается, что он берет на себя ответственность за мир и ситуацию в Европе, но немецких военных в Украину не будет направлять, и заявил, что Берлин тщательно взвешивает каждую поставку оружия для Украины.

"Это также касается вопроса Taurus. Кроме мощной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы война не развернулась — то есть война между Россией и НАТО", — сказал Олаф Шольц.

Ранее Шольц уже высказывал свою решительную позицию о непредоставлении дальнобойных ракет Украине, а Бундестаг еще раз отклонил данную поставку на голосовании.

В этом месяце министр внешних дел Германии Анналена Бербок сделала заявление о попытках уговорить Олафа Шольца поставить Taurus Украине.

Германия
оружие
Олаф Шольц
ракеты

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