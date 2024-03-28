Олаф Шольц выступает против отправки немецких военных и поставки ракет Taurus для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: EPA/Martin Divisek

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо. Учитывая это, российскому диктатору Владимиру Путину не следует ожидать уменьшения поддержки Киева.

Об этом говорится в его интервью немецкому изданию Märkische Allgemeine.

Читайте также:

Что говорит Шольц о передаче ракет Taurus и отправке немецких военных в Украину

В прошлом году Украина обратилась к Германии с просьбой о поставке дальнобойных ракет Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии 500 км. Однако Берлин избегает обсуждения этого вопроса, а лично канцлер Олаф Шольц выступает против поставки данного оружия.

Шольц утверждает, что для поставки ракет Taurus необходимо присутствие немецких военных. По его словам, неправильное использование этих ракет может привести к ударам по объектам в Москве.

В интервью немецкого канцера отмечается, что он берет на себя ответственность за мир и ситуацию в Европе, но немецких военных в Украину не будет направлять, и заявил, что Берлин тщательно взвешивает каждую поставку оружия для Украины.

"Это также касается вопроса Taurus. Кроме мощной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы война не развернулась — то есть война между Россией и НАТО", — сказал Олаф Шольц.

Ранее Шольц уже высказывал свою решительную позицию о непредоставлении дальнобойных ракет Украине, а Бундестаг еще раз отклонил данную поставку на голосовании.

В этом месяце министр внешних дел Германии Анналена Бербок сделала заявление о попытках уговорить Олафа Шольца поставить Taurus Украине.