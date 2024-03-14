Бундестаг знову відхилив постачання ракет Taurus в Україну

Зал засідань Бундестагу. Ілюстративне фото: AP

Німецький Бундестаг знову відмовив у постачанні крилатих ракет Taurus в Україну. Більшість депутатів проголосували проти цієї пропозиції.

Про це повідомляє видання Der Spiegel.

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Хоча в партіях є прихильники поставки Taurus , коаліція стояла за лінією канцлера Олафа Шольца, який чітко відхиляв поставку кілька разів.

Згідно з повідомленням, за постачання ракет проголосували лише 190 депутатів, проти — 495, утрималися 5.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц знову висловив рішучу позицію стосовно передачі Україні ракет Taurus, підтверджуючи, що цей вид озброєння залишається за межами можливостей передачі.

Також ми писали про те, що чому німці затягують з наданням Україні Taurus.