Бундестаг снова отклонил поставки ракет Taurus в Украину.

Зал заседаний Бундестага. Иллюстративное фото: AP

Немецкий Бундестаг снова отказал в поставках крылатых ракет Taurus в Украину. Большинство депутатов проголосовали против этого предложения.

Об этом сообщает издание Der Spiegel .

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Голосование за Taurus

Хотя в партиях есть сторонники поставки Taurus, коалиция стояла за линией канцлера Олафа Шольца, четко отклонявшего поставку несколько раз.

Согласно сообщению, за поставки ракет проголосовали только 190 депутатов, против - 495, воздержались 5.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц снова выразил решительную позицию по передаче Украине ракет Taurus, подтверждая, что этот вид вооружения остается за пределами возможностей передачи.

Также мы писали о том, почему немцы затягивают с предоставлением Украине Taurus.