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Бундестаг снова отклонил поставки ракет Taurus в Украину

14 марта 2024 14:53
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Бундестаг снова отклонил поставки ракет Taurus в Украину.
Зал заседаний Бундестага. Иллюстративное фото: AP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Немецкий Бундестаг снова отказал в поставках крылатых ракет Taurus в Украину. Большинство депутатов проголосовали против этого предложения.

Об этом сообщает издание Der Spiegel .

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Хотя в партиях есть сторонники поставки Taurus, коалиция стояла за линией канцлера Олафа Шольца, четко отклонявшего поставку несколько раз.

Согласно сообщению, за поставки ракет проголосовали только 190 депутатов, против - 495, воздержались 5.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц снова выразил решительную позицию по передаче Украине ракет Taurus, подтверждая, что этот вид вооружения остается за пределами возможностей передачи.

Также мы писали о том, почему немцы затягивают с предоставлением Украине Taurus.

Германия
военная помощь
военная техника
Олаф Шольц
ракета
голосование
ракеты

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