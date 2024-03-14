Чому німці затягують з наданням Україні Taurus — розповів експерт

Німецька крилата ракета TAURUS. Ілюстративне фото: Deutsche Presse-Agentur

Україні досі не надані ракети Taurus від Німеччини, і причини цього затягнення можуть бути різними, від простих до складних. Проте у Берліна немає переконливих аргументів для відмови в поставках.

Про це розповів в ефірі "Ми-Україна" авіаційний експерт Валерій Романенко.

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Відповідь експерта

Експерт розповів, що причини можуть бути дуже прості або дуже складні.

"Прості — це коли Німеччині не вистачає цих ракет. Бо зараз провадиться інспекція. Німці дійсно перевіряють, яка кількість цих ракет боєздатна, а яка потребує капітального ремонту", — пояснив Романенко.

Також експерт додав, що однією з причин можуть бути "наслідки політики пані Меркель", яка боялась доводити ситуацію з Росією до прямого конфлікту.

Нагадаємо, що німецький уряд вирішив перевірити всі наявні на озброєнні далекобійні крилаті ракети Taurus. Також планується їх модернізація.

Також ми писали про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц знову висловив рішучу позицію стосовно передачі Україні ракет Taurus, підтверджуючи, що цей вид озброєння залишається за межами можливостей передачі.