Почему немцы затягивают с предоставлением Украине Taurus — рассказал эксперт

Немецкая крылатая ракета TAURUS. Иллюстративное фото: Deutsche Presse-Agentur

Украине до сих пор не предоставлены ракеты Taurus от Германии, и причины этого затяжки могут быть разными, от простых до сложных. Однако у Берлина нет убедительных аргументов для отказа в поставках.

Об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" авиационный эксперт Валерий Романенко.

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Ответ эксперта

Эксперт рассказал, что причины могут быть очень простыми или очень сложными.

"Простые - это когда Германии не хватает этих ракет. Потому что сейчас проводится инспекция. Немцы действительно проверяют, какое количество этих ракет боеспособно, а какое требует капитального ремонта" , — пояснил Романенко.

Также эксперт добавил, что одной из причин могут быть "последствия политики госпожи Меркель", которая боялась доводить ситуацию с Россией до прямого конфликта.

Напомним, что немецкое правительство решило проверить все имеющиеся на вооружении дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Также планируется модернизация.

Также мы писали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц снова высказал решительную позицию по передаче Украине ракет Taurus, подтверждая, что этот вид вооружения остается за пределами возможностей передачи.