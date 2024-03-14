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Почему немцы затягивают с предоставлением Украине Taurus — рассказал эксперт

14 марта 2024 12:52
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Почему немцы затягивают с предоставлением Украине Taurus - рассказал эксперт
Немецкая крылатая ракета TAURUS. Иллюстративное фото: Deutsche Presse-Agentur
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украине до сих пор не предоставлены ракеты Taurus от Германии, и причины этого затяжки могут быть разными, от простых до сложных. Однако у Берлина нет убедительных аргументов для отказа в поставках.

Об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" авиационный эксперт Валерий Романенко.

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Ответ эксперта

Эксперт рассказал, что причины могут быть очень простыми или очень сложными.

"Простые - это когда Германии не хватает этих ракет. Потому что сейчас проводится инспекция. Немцы действительно проверяют, какое количество этих ракет боеспособно, а какое требует капитального ремонта" , — пояснил Романенко.

Также эксперт добавил, что одной из причин могут быть "последствия политики госпожи Меркель", которая боялась доводить ситуацию с Россией до прямого конфликта.

Напомним, что немецкое правительство решило проверить все имеющиеся на вооружении дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Также планируется модернизация.

Также мы писали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц снова высказал решительную позицию по передаче Украине ракет Taurus, подтверждая, что этот вид вооружения остается за пределами возможностей передачи.

Германия
военная помощь
военная техника
Берлин
ракеты

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