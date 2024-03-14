Почему немцы затягивают с предоставлением Украине Taurus — рассказал эксперт
Украине до сих пор не предоставлены ракеты Taurus от Германии, и причины этого затяжки могут быть разными, от простых до сложных. Однако у Берлина нет убедительных аргументов для отказа в поставках.
Об этом рассказал в эфире "Мы-Украина" авиационный эксперт Валерий Романенко.
Ответ эксперта
Эксперт рассказал, что причины могут быть очень простыми или очень сложными.
"Простые - это когда Германии не хватает этих ракет. Потому что сейчас проводится инспекция. Немцы действительно проверяют, какое количество этих ракет боеспособно, а какое требует капитального ремонта" , — пояснил Романенко.
Также эксперт добавил, что одной из причин могут быть "последствия политики госпожи Меркель", которая боялась доводить ситуацию с Россией до прямого конфликта.
Напомним, что немецкое правительство решило проверить все имеющиеся на вооружении дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Также планируется модернизация.
Также мы писали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц снова высказал решительную позицию по передаче Украине ракет Taurus, подтверждая, что этот вид вооружения остается за пределами возможностей передачи.
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