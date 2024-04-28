Німеччина проти передачі активів РФ Україні — чого бояться

Засідання Бундестагу. Фото: DPA

Німеччина категорично проти вилучення активів РФ на користь України. Причиною стало можливе поновлення репарацій проти них за злочини Другої світової війни.

Про це повідомили WSJ у неділю, 28 квітня.

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У Німеччині побоюються, що це створить прецедент і спровокує нові позови проти них за злочини Другої світової війни.

"Німеччина побоюється, що вилучення, а не заморожування цих коштів може створити прецедент і спровокувати нові позови проти них за злочини часів Другої світової війни", — зазначає видання.

Наслідки ворожих авіаударів. Фото: WSJ

З 1952 року Німеччина виділила близько 90 млрд дол. людям, які пережили Голокост. А останнім часом заклики до подальших репарацій поновилися. Зокрема, Польща від 2022 року зажадала від Берліна 1,3 трлн дол., а Греція — понад 300 млрд дол.

Ушкоджена російськими загарбниками будівля. Фото: WSJ

Німеччина стверджує, що російські активи слід залишити недоторканими, щоб можна було використовувати їх як важіль у переговорах. Там вважають, що це покладе кінець війні і спонукатиме росіян поступитися частиною окупованих нею територій України.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2024 року уряд Німеччини видав дозволи на експорт озброєнь на суму 5,2 млрд євро. Україна отримає з цього 74%.

Також ми писали про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Німеччина активно шукає шість систем протиповітряної оборони Patriot. Він також підкреслив критичну потребу України в системах ППО.