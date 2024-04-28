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Германия против передачи активов РФ Украине — чего боятся

28 апреля 2024 19:47
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Германия против передачи активов РФ Украине — чего боятся
Заседание Бундестага. Фото: DPA
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Германия категорически против изъятия активов РФ в пользу Украины. Причиной стало возможное возобновление репараций против них за преступления Второй мировой войны.

Об этом сообщили WSJ в воскресенье, 28 апреля.

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В Германии опасаются, что это создаст прецедент и спровоцирует новые иски против них за преступления Второй мировой войны.

"Германия опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны", — отмечает издание.

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Последствия вражеских авиаударов. Фото: WSJ

С 1952 г. Германия выделила около 90 млрд дол. людям, пережившим Холокост. А в последнее время призывы к дальнейшим репарациям возобновились. В частности, Польша с 2022 года потребовала от Берлина 1,3 трлн долл., а Греция — более 300 млрд долл.

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Поврежденное российскими захватчиками здание. Фото: WSJ

Германия утверждает, что российские активы следует оставить нетронутыми, чтобы можно было использовать их как рычаг в переговорах. Там считают, что это положит конец войне и побуждает россиян уступить часть оккупированных ею территорий Украины.

Напомним, что в первом квартале 2024 года правительство Германии выдало разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 млрд евро. Украина получит от этого 74%.

Также мы писали о том, что канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Германия активно ищет шесть систем противовоздушной обороны Patriot. Он также подчеркнул критическую потребность Украины в системах ПВО.

Германия
Вторая мировая война
Украина
активы
Олаф Шольц

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