Шольц посмеялся над Украиной — психологи объяснили поведение канцлера Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: twitter.com/Sprinterfactory

Канцлер Германии Олаф Шольц высмеял просьбу Украины о ракетах Taurus. Психологи объяснили его поведение.

Об этом сообщает Bild в субботу, 4 мая.

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Над чем смеялся Шольц

Недавно канцлер встретился с жителями города Люнебург, которые спросили у него, почему Берлин не поставляет Киеву ракеты Taurus. Шольц ответил на вопрос с иронией.

"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, будто между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но тем не менее я бы не стал давать каждому все оружие", — сказал Шольц и рассмеялся.

Что говорят психологи

Они напомнили, что раньше канцлер уже смеялся над согражданами, жаловавшимися ему на уровень пенсий или стоимость электроэнергии.

Генсек оппозиционной партии ХДС заявил, что совершенно позорно, когда канцлер смеется над Украиной. По его словам, Шольц оскорбляет людей.

"Шольц смеется не потому, что высмеивает других, а потому, что находится в состоянии стресса и неуверенности в себе. Смех — это защитная маска, позволяющая уменьшить или снять напряжение в такой ситуации", — заявил писатель и психолог Торстен Хавенер.

Бизнес-тренер и эксперт по языку тела Кристиан Гальвес отметил, что Шольц считается "осторожным, точным, уравновешенным, задумчивым, формалистом и аналитиком, но такие личности полагаются на дистанцию, а не на близость".

"А встречи с гражданами предполагают близкое общение и экстравертное поведение, что вызывает неуверенность и стресс. Спонтанное неконтролируемое снятие напряжения происходит благодаря высвобождающему смеху. Многим людям это знакомо из собственной повседневной жизни: так, вдруг смеются на похоронах или в других ситуациях неуверенности", — добавил он.

Напомним, Шольц заявил, что его позиция по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus не изменилась. В то же время он подчеркнул, что в дальнейшем продолжит помогать Киеву.

Также по словам канцлера, для поставок ракет Taurus необходимо присутствие немецких военных. Он уточнил, что неправильное использование этих ракет может привести к ударам по объектам в Москве.