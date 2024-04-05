Школяр з Київщини врятував собаку з палаючого будинку — деталі вчинку маленького героя
У Білій Церкві Київської області другокласник Першої Білоцерківської гімназії Олександр Ізієв врятував себе і собаку під час вибуху у багатоповерховому будинку. Семирічний хлопчик під час вибуху та пожежі у сусідній квартирі був сам удома.
Про це розповіли на Facebook-сторінці гімназії, де вчиться Сашко.
Що зробив маленький герой
Бувши у заблокованій квартирі, під час пожежі, Сашко забрав собаку, швидко перейшов в іншу кімнату, змочив водою рушники, замкнувся та закрив всі щілини дверей, аби не пропускати дим.
Далі Сашко тепло одягнувся, відкрив вікно, і покликав на допомогу. За допомогою рятувальників ДСНС, Сашко зміг вибратися з пошкодженої багатоповерхівки та врятував чотирилапого.
"Вчинок Олександра ще раз говорить про його сміливість, кмітливість і вміння швидко діяти, щоб врятувати своє життя і життя свого чотирилапого друга. Сашуня, ти молодець!" — додали у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Білій Церкві Київської області пролунав вибух: в п'ятиповерхівці загорілися дві квартири.
Під час рятувальних робіт рятувальники ДСНС виявили ще одного загиблого внаслідок вибуху в житловому будинку.
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