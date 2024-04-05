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Школяр з Київщини врятував собаку з палаючого будинку — деталі вчинку маленького героя

5 квітня 2024 17:59
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Ілля Рябінін
редактор
Школяр з Київщини врятував собаку з палаючого будинку — деталі вчинку маленького героя
Школяр Олександр Ізієв з врятованим собакою. Фото: ліцей "Перша Білоцерківська гімназія"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Білій Церкві Київської області другокласник Першої Білоцерківської гімназії Олександр Ізієв врятував себе і собаку під час вибуху у багатоповерховому будинку. Семирічний хлопчик під час вибуху та пожежі у сусідній квартирі був сам удома.

Про це розповіли на Facebook-сторінці гімназії, де вчиться Сашко.

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Бувши у заблокованій квартирі, під час пожежі, Сашко забрав собаку, швидко перейшов в іншу кімнату, змочив водою рушники, замкнувся та закрив всі щілини дверей, аби не пропускати дим.

Далі Сашко тепло одягнувся, відкрив вікно, і покликав на допомогу. За допомогою рятувальників ДСНС, Сашко зміг вибратися з пошкодженої багатоповерхівки та врятував чотирилапого. 

"Вчинок Олександра ще раз говорить про його сміливість, кмітливість і вміння швидко діяти, щоб врятувати своє життя і життя свого чотирилапого друга. Сашуня, ти молодець!" — додали у повідомленні.

Школяр з Київщини врятував собаку з палаючого будинку — деталі вчинку маленького героя
Джерело: ліцей "Перша Білоцерківська гімназія"

Нагадаємо, раніше у Білій Церкві Київської області пролунав вибух: в п'ятиповерхівці загорілися дві квартири.

Під час рятувальних робіт рятувальники ДСНС виявили ще одного загиблого внаслідок вибуху в житловому будинку. 

діти
пожежа
вибух
Україна
порятунок
Київська область
собака

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