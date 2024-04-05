Школьник из Киевской области спас собаку из горящего дома — детали поступка маленького героя

Школьник Александр Изиев со спасенной собакой. Фото: лицей "Первая Белоцерковская гимназия"

В Белой Церкви Киевской области второклассник Первой Белоцерковской гимназии Александр Изиев спас себя и собаку при взрыве в многоэтажном доме. Семилетний мальчик при взрыве и пожаре в соседней квартире был дома.

Об этом рассказали на Facebook-странице гимназии, где учится Саша.

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Будучи в заблокированной квартире, во время пожара Саша забрал собаку, быстро перешел в другую комнату, смочил водой полотенца, заперся и закрыл все щели двери, чтобы не пропускать дым.

Дальше Саша тепло оделся, открыл окно, и позвал на помощь. С помощью спасателей ГСЧС, Саша смог выбраться из поврежденной многоэтажки и спас четырехлапого.

Источник: лицей "Первая Белоцерковская гимназия"

"Поступок Александра еще раз говорит о его смелости, сообразительности и умении быстро действовать, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своего четырехлапого друга. Сашуня, ты молодец!" — добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Белой Церкви Киевской области раздался взрыв : в пятиэтажке загорелись две квартиры.

Во время спасательных работ спасатели ГСЧС обнаружили еще одного погибшего в результате взрыва в жилом доме.