Школьник из Киевской области спас собаку из горящего дома — детали поступка маленького героя
В Белой Церкви Киевской области второклассник Первой Белоцерковской гимназии Александр Изиев спас себя и собаку при взрыве в многоэтажном доме. Семилетний мальчик при взрыве и пожаре в соседней квартире был дома.
Об этом рассказали на Facebook-странице гимназии, где учится Саша.
Что сделал маленький герой
Будучи в заблокированной квартире, во время пожара Саша забрал собаку, быстро перешел в другую комнату, смочил водой полотенца, заперся и закрыл все щели двери, чтобы не пропускать дым.
Дальше Саша тепло оделся, открыл окно, и позвал на помощь. С помощью спасателей ГСЧС, Саша смог выбраться из поврежденной многоэтажки и спас четырехлапого.
"Поступок Александра еще раз говорит о его смелости, сообразительности и умении быстро действовать, чтобы спасти свою жизнь и жизнь своего четырехлапого друга. Сашуня, ты молодец!" — добавили в сообщении.
Напомним, ранее в Белой Церкви Киевской области раздался взрыв : в пятиэтажке загорелись две квартиры.
Во время спасательных работ спасатели ГСЧС обнаружили еще одного погибшего в результате взрыва в жилом доме.
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