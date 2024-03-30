В Білій Церкві стався вибух у п'ятиповерхівці — є загиблий
У Білій Церкві Київської області в суботу, 30 березня, пролунав вибух. Відомо, що в п'ятиповерхівці загорілися дві квартири.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України в Telegram.
Вибух в будинку в Білій Церкві 30 березня
Так, на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку внаслідок вибуху невідомого предмету зруйновано перекриття у квартирах між другим та п'ятим поверхами з послідуючим загорянням.
"Пожежу ліквідовано. Під час робіт надзвичайники врятували трьох людей, у тому числі дитину 2016 року народження, яку було ушпиталено", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що з-під завалів деблокували тіло людини. Водночас існує загроза руйнування конструкцій.
Працівники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України проводять обстеження місця події.
Нагадаємо, у Рівненській області невідомі кинули гранату біля будинку посадовця. Ще одну гранату правоохоронці виявили під автомобілем, припаркованим на вулиці неподалік від місця події.
Також ми писали, що 11 березня у Кривому Розі знайшли гранату біля школи. Сапери знешкодили небезпечну знахідку на місці.
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