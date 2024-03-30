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В Білій Церкві стався вибух у п'ятиповерхівці — є загиблий

30 березня 2024 18:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Білій Церкві стався вибух у п'ятиповерхівці — є загиблий
Правоохоронці та рятувальники біля будинку. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Білій Церкві Київської області в суботу, 30 березня, пролунав вибух. Відомо, що в п'ятиповерхівці загорілися дві квартири.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України в Telegram.

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Так, на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку внаслідок вибуху невідомого предмету зруйновано перекриття у квартирах між другим та п'ятим поверхами з послідуючим загорянням. 

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Рятувальники виводять людей. Фото: ДСНС

"Пожежу ліквідовано. Під час робіт надзвичайники врятували трьох людей, у тому числі дитину 2016 року народження, яку було ушпиталено", — йдеться у повідомленні.

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Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Відомо, що з-під завалів деблокували тіло людини. Водночас існує загроза руйнування конструкцій. 

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Пошкодження всередині будинку. Фото: ДСНС
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Медик надає допомогу постраждалому. Фото: ДСНС

Працівники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України проводять обстеження місця події.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Рівненській області невідомі кинули гранату біля будинку посадовця. Ще одну гранату правоохоронці виявили під автомобілем, припаркованим на вулиці неподалік від місця події.

Також ми писали, що 11 березня у Кривому Розі знайшли гранату біля школи. Сапери знешкодили небезпечну знахідку на місці. 

українці
вибух
нещасний випадок
Київська область
будинок

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