На Рівненищині невідомий кинув гранату біля будинку посадовця — що з'ясувала поліція

Пошкоджена вибухом хвіртка. Фото: Нацполіція

У Рівненській області поліцейські встановлюють осіб, які кинули гранату біля будинку посадовця. Хоча боєприпас вибухнув, ніхто не постраждав. Ще одну гранату правоохоронці виявили під автомобілем, припаркованим на вулиці неподалік від місця події.

Про це повідомила поліція Рівненської області у середу, 27 березня.

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27 березня близько четвертої ранку 35-річний очільник міської громади Костополя повідомив поліцію, що біля свого будинку чув вибух.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, працівники служби вибухотехнічного відділу й криміналістична лабораторія.

"Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався о третій годині, пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль Skoda Fabia, який був припаркований на вулиці за парканом", — розповіли правоохоронці.

Під час обстеження території вибухотехніки виявили уламки від розірваного боєприпасу. Попередньо, від гранати "Ф1".

Також під колесом легковика поліцейські виявили ще одну аналогічну гранату із запалом. Її фахівці привели у безпечний стан.

Слідчі розпочали досудове розслідування про умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок.

Поліцейські розглядають різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язані з виконанням посадовцем службових обов’язків. Особа зловмисника наразі невідома.

Граната під колесом автомобіля. Фото: Нацполіція

Автомобіль біля хвіртки. Фото: Нацполіція

Нерозірвана граната. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 11 березня у Кривому Розі знайшли гранату біля школи. Сапери знешкодили небезпечну знахідку на місці.

Також нещодавно у Харкові затримали п'яного водія, в якого в руці була граната. Він погрожував поліцейським її підірвати. Водія передали відповідним службам.