На Ровенщине неизвестный бросил гранату у дома чиновника — что выяснила полиция

Поврежденная взрывом калитка. Фото: Нацполиция

В Ровенской области полицейские устанавливают лиц, бросивших гранату у дома чиновника. Хотя боеприпас разразился, никто не пострадал. Еще одну гранату правоохранители обнаружили под автомобилем, припаркованным на улице неподалеку от места происшествия.

Об этом сообщила полиция Ровенской области в среду, 27 марта.

Читайте также:

Неизвестный бросил гранату

27 марта, около четырех утра 35-летний глава городской общины Костополя сообщил полиции, что возле своего дома слышал взрыв.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, работники службы взрывотехнического отдела и криминалистическая лаборатория.

"Полицейские установили, что в результате взрыва, произошедшего в три часа, повреждены ворота частного дома и служебный автомобиль "Skoda Fabia", который был припаркован на улице за забором", — рассказали правоохранители.

В ходе обследования территории взрывотехники обнаружили обломки от разорванного боеприпаса. Предварительно от гранаты "Ф1".

Также под колесом легковушки полицейские обнаружили еще одну аналогичную гранату со страстью. Ее специалисты привели в безопасное состояние.

Следователи начали досудебное расследование об умышленном уничтожении или повреждении имущества, принадлежащего должностному лицу или гражданину, исполняющему общественный долг.

Полицейские рассматривают разные версии совершения преступления, в том числе и связанные с исполнением должностным лицом служебных обязанностей. Личность злоумышленника пока неизвестна.

Граната под колесом автомобиля. Фото: Нацполиция

Автомобиль возле калитки. Фото: Нацполиция

Неразорванная граната. Фото: Нацполиция

Напомним, 11 марта в Кривом Роге нашли гранату у школы. Саперы обезвредили опасную находку на месте.

Также недавно в Харькове задержали пьяного водителя, у которого в руке была граната. Он угрожал полицейским ее взорвать. Водителя передали соответствующим службам.