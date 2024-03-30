В Белой Церкви произошел взрыв в пятиэтажке — есть погибший
В Белой Церкви Киевской области в субботу, 30 марта, раздался взрыв. Известно, что в пятиэтажке загорелись две квартиры.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.
Взрыв в доме в Белой Церкви 30 марта
Так, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в результате взрыва неизвестного предмета разрушены перекрытия в квартирах между вторым и пятым этажами с последующим возгоранием.
"Пожар ликвидирован. Во время работ чрезвычайники спасли трех человек, в том числе ребенка 2016 года рождения, который был госпитализирован", — говорится в сообщении.
Известно, что из завалов деблокировали тело человека. В то же время, существует угроза разрушения конструкций.
Сотрудники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины проводят обследование места происшествия.
Напомним, в Ровенской области неизвестные бросили гранату возле дома чиновника. Еще одну гранату правоохранители обнаружили под автомобилем, припаркованным на улице неподалеку от места происшествия.
Также мы писали, что 11 марта в Кривом Роге нашли гранату возле школы. Саперы обезвредили опасную находку на месте.
Читайте Новини.LIVE!