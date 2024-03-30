В Белой Церкви произошел взрыв в пятиэтажке — есть погибший

Правоохранители и спасатели возле дома. Фото: ГСЧС

В Белой Церкви Киевской области в субботу, 30 марта, раздался взрыв. Известно, что в пятиэтажке загорелись две квартиры.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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Так, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в результате взрыва неизвестного предмета разрушены перекрытия в квартирах между вторым и пятым этажами с последующим возгоранием.

Спасатели выводят людей. Фото: ГСЧС

"Пожар ликвидирован. Во время работ чрезвычайники спасли трех человек, в том числе ребенка 2016 года рождения, который был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Известно, что из завалов деблокировали тело человека. В то же время, существует угроза разрушения конструкций.

Повреждения внутри дома. Фото: ГСЧС

Медик оказывает помощь пострадавшему. Фото: ГСЧС

Сотрудники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины проводят обследование места происшествия.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в Ровенской области неизвестные бросили гранату возле дома чиновника. Еще одну гранату правоохранители обнаружили под автомобилем, припаркованным на улице неподалеку от места происшествия.

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