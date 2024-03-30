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У Білій Церкві внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло двоє людей — ДСНС

30 березня 2024 20:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Білій Церкві внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло двоє людей — ДСНС
Рятувальники виводять людей з багатоповерхівки. Фото: ДСНС Київщини / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Білій Церкві під час рятувальних робіт виявили ще одного загиблого внаслідок вибуху в житловому будинку. Рятувальні роботи продовжуються. 

Про це повідомляє ДСНС України

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За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, подія сталася на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

"Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до двох (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла)", — повідомили в ДСНС.

Зараз рятувальні роботи продовжуються. Психологи ДСНС надають допомогу 17 особам, які постраждали в результаті цієї жахливої події.

Докладні обставини вибуху ще не повністю з'ясовані. Поліція та служби надзвичайних ситуацій здійснюють розслідування та намагаються встановити причини та обставини цієї трагедії. 

Нагадаємо, що у Білій Церкві Київської області в суботу, 30 березня, пролунав вибух. Відомо, що в п'ятиповерхівці загорілися дві квартири.

Також ми писали про те, що 11 березня у Кривому Розі знайшли гранату біля школи. Сапери знешкодили небезпечну знахідку на місці. 

пожежа
ДСНС
вибух
Київська область
загиблі

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