У Білій Церкві внаслідок вибуху у багатоповерхівці загинуло двоє людей — ДСНС

Рятувальники виводять людей з багатоповерхівки. Фото: ДСНС Київщини / Telegram

У Білій Церкві під час рятувальних робіт виявили ще одного загиблого внаслідок вибуху в житловому будинку. Рятувальні роботи продовжуються.

Про це повідомляє ДСНС України.

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За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, подія сталася на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

"Станом на 19:45 кількість загиблих внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до двох (на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла)", — повідомили в ДСНС.

Зараз рятувальні роботи продовжуються. Психологи ДСНС надають допомогу 17 особам, які постраждали в результаті цієї жахливої події.

Докладні обставини вибуху ще не повністю з'ясовані. Поліція та служби надзвичайних ситуацій здійснюють розслідування та намагаються встановити причини та обставини цієї трагедії.

Нагадаємо, що у Білій Церкві Київської області в суботу, 30 березня, пролунав вибух. Відомо, що в п'ятиповерхівці загорілися дві квартири.

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