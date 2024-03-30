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В Белой Церкви в результате взрыва в многоэтажке погибли два человека — ГСЧС

30 марта 2024 20:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Белой Церкви в результате взрыва в многоэтажке погибли два человека — ГСЧС
Спасатели выводят людей из многоэтажки. Фото: ГСЧС Киевщины / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Белой Церкви во время спасательных работ обнаружили еще одного погибшего в результате взрыва в жилом доме. Спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, событие произошло на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

"По состоянию на 19:45 количество погибших в результате взрыва неизвестного предмета увеличилось до двух (на третьем этаже дома обнаружены фрагменты тела)", — сообщили в ГСЧС.

В настоящее время спасательные работы продолжаются. Психологи ГСЧС оказывают помощь 17 лицам, пострадавшим в результате этого ужасного события.

Подробные обстоятельства взрыва еще не полностью выяснены. Полиция и службы чрезвычайных ситуаций расследуют и пытаются установить причины и обстоятельства этой трагедии.

Напомним, что в Белой Церкви Киевской области в субботу, 30 марта, раздался взрыв. Известно, что в пятиэтажке загорелись две квартиры.

Также мы писали о том, что 11 марта в Кривом Роге нашли гранату возле школы. Саперы обезвредили опасную находку на месте.

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ГСЧС
взрыв
Киевская область
погибшие

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