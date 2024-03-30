В Белой Церкви в результате взрыва в многоэтажке погибли два человека — ГСЧС

Спасатели выводят людей из многоэтажки. Фото: ГСЧС Киевщины / Telegram

В Белой Церкви во время спасательных работ обнаружили еще одного погибшего в результате взрыва в жилом доме. Спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Взрыв в многоэтажке

По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, событие произошло на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

"По состоянию на 19:45 количество погибших в результате взрыва неизвестного предмета увеличилось до двух (на третьем этаже дома обнаружены фрагменты тела)", — сообщили в ГСЧС.

В настоящее время спасательные работы продолжаются. Психологи ГСЧС оказывают помощь 17 лицам, пострадавшим в результате этого ужасного события.

Подробные обстоятельства взрыва еще не полностью выяснены. Полиция и службы чрезвычайных ситуаций расследуют и пытаются установить причины и обстоятельства этой трагедии.

Напомним, что в Белой Церкви Киевской области в субботу, 30 марта, раздался взрыв. Известно, что в пятиэтажке загорелись две квартиры.

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