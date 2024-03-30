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Мер Білої Церкви заявив про вступ до лав ЗСУ

30 березня 2024 13:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мер Білої Церкви заявив про вступ до лав ЗСУ
Мер Білої Церкви Геннадій Дикий. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міський голова міста Біла Церква Київської області Геннадій Дикий вступив до лав Збройних сил України. Відомо, що він має звання офіцера протиповітряної оборони.

Про це Дикий повідомив у своєму відеозверненні в суботу, 30 березня.

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"Я ухвалив рішення вступити до лав Збройних сил України та із сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само люблю Україну", — сказав він.

За словами чиновника, він має військове звання офіцера протиповітряної оборони.

"Дивлячись на звіт 2023 року місто стоїть на міцних позиціях: розвивається бізнес, створюються нові робочі місця, інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Крім того, команда у місті працює злагоджено, як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність й працювати далі на благо громади", — додав Дикий.

Як відомо, він був головою Білої Церкви з 2015 року.

У грудні 2023 року він отримав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ — нагрудний знак "За сприяння війську". 

Водночас мер фігурує у справах про розкрадання бюджетних коштів та зловживання службовим становищем.

Зокрема, йдеться про закупівлю 2018 року недобуду під ЦНАП за 24 млн гривень.

НАБУ та САП повідомили Дикому про підозру, однак лише у січні 2023 року справу скерували до суду.

Восени того ж року суд виніс рішення, а міського голову взяли на поруки. Пізніше правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження.

Раніше ми писали, що Сергій Жадан ймовірно має намір приєднатися до бійців бригади Національної гвардії України "Хартія" та стати на захист країни.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у законопроєкті про мобілізацію немає жодних положень про економічне бронювання. 

ЗСУ
Київська область
ППО
мобілізація

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