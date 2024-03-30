Мэр Белой Церкви заявил о вступлении в ряды ВСУ

Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий. Фото: скриншот с видео

Городской глава города Белая Церковь Киевской области Геннадий Дикий вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Известно, что у него есть звание офицера противовоздушной обороны.

Об этом Дикий сообщил в своем видеообращении в субботу, 30 марта.

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"Я принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины и с сотнями тысяч наших сограждан встать на защиту государства. Я очень люблю нашу Белоцерковскую громаду и так же люблю Украину", — сказал он.

По словам чиновника, у него есть воинское звание офицера противовоздушной обороны.

"Смотря на отчет 2023 года, город стоит на крепких позициях: развивается бизнес, создаются новые рабочие места, инфраструктура подготовлена к любым возможным атакам врага. Кроме того, команда в городе работает слаженно, как единый организм. Я попрошу сохранять то единство и работать дальше на благо общества", — добавил Дикий.

Как известно, он являлся главой Белой Церкви с 2015 года.

В декабре 2023 года он получил награду Главнокомандующего ВСУ — нагрудный знак "При содействии войску".

В то же время мэр фигурирует в делах о хищении бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением.

В частности, речь идет о закупке в 2018 году недостроя под ЦНАП за 24 млн гривен.

НАБУ и САП сообщили Дикому о подозрении, однако только в январе 2023 года дело направили в суд.

Осенью того же года суд вынес решение, а мэра взяли на поруки. Позже правоохранители завершили расследование уголовного производства.

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