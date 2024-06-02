Кремль усунув провідних російських офіцерів — британська розвідка назвала наслідки

Російські піхотинці в Україні. Фото: росЗМІ

В Кремлі розпочали відсторонення від командування провідних командирів російської армії. Такі зміни можуть призвести до залякування та деморалізації особового складу, оскільки вище військове командування вважає покору режиму важливіше за компетентність.

Про це йдеться у звіті британської розвідки МІ6, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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У звіті розвідники послалися на сюжет пропагандистських ЗМІ щодо арешту командувача 58-ю загальновійськовою армією ЗС РФ Івана Попова, за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов’язаних з продажем військових будматеріалів.

Генерал ЗС РФ Іван Попов. Джерело: Вікіпедія

Торік у липні Попова відсторонили від командування особовим складом, який базувався на Запорізькому напрямку. Він розкритикував плани ексміністра оборони Росії Сергія Шойгу та головнокомандувача контингентом ЗС РФ Валерія Герасимова щодо ведення війни, а потім — рішення про своє звільнення, заявивши, що "старший командир вдарив з тилу, віроломно і підло обезголовив армію в найважчий та напружений момент".

В розвідці переконані, що у корумпованій системі таке покарання є політичним інструментом боротьби, адже Кремль використовував корупцію для усунення чи покарання внутрішніх критиків або неугодних.

"Як командувач армією Попов загалом вважався висококомпетентним і, за словами російських військових оглядачів, був популярним серед російських військ. Його арешт, ймовірно, ще більше налякає російських військових і переконає його колег на вищих командних посадах, що лояльність і покора режиму та своєму начальству цінуються вище, ніж компетентність і харизма", — йдеться у звіті МІ6.

Звіт МІ6 за 2 червня. Джерело: Twitter

Нагадаємо, раніше експрезидент Росії Дмитро Медвєдєв у відповідь на схвалення ударів західною зброєю по території Росії, знову почав погрожувати союзникам Києва ядерною зброєю.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва може розпочати ядерне стримування, якщо в Європі буде знаходитися ядерна зброя США.