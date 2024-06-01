Росія боїться ймовірного виходу Вірменії з ОДКБ і звинувачує в цьому США і НАТО, — ISW

Члени країн-ОДКБ. Фото: росзмі

Міноборони Росії Андрій Бєлоус заявив, що напружена ситуація у Східній Європі та можливе нарощування військової сили НАТО загрожують безпеці членів ОДКБ. У зв'язку з постійним тиском з боку Росії Вірменія планує призупинити членство в Організації договору про колективну безпеку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) У п'ятницю, 31 травня.

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У п'ятницю, 31 травня, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов виступив на засіданні Ради міністрів оборони Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Алмати у Казахстані із заявою про необхідність зміцнення єдності організації навколо уявної конфронтації із Заходом. Він стверджував, що напружена ситуація у Східній Європі та можливе нарощування військової сили НАТО загрожують безпеці членів ОДКБ.

Бєлоусов заявив, що США та їхні союзники дестабілізують геополітичну ситуацію, прагнучи зміцнити свої позиції на Кавказі та отримати доступ до ресурсів Каспійського моря й Центральної Азії. За його словами, Захід розв'язав інформаційну війну та запровадив санкції проти членів ОДКБ, щоб підірвати організацію, і закликав до координації зовнішньої політики для створення єдиного фронту.

Вірменія фактично припинила участь в ОДКБ

Бєлоусов зазначив, що Росія особливо стурбована можливими планами США та НАТО залучити Вірменію до сфери інтересів Заходу. Вірменія фактично припинила участь в ОДКБ після того, як Росія не змогла запобігти втраті Нагірного Карабаху, і залишається членом ОДКБ лише номінально. Кремль прямо погрожував Вірменії, вимагаючи відновлення активної участі в ОДКБ та повернення до прокремлівського курсу.

"Кремль, ймовірно, стурбований тим, що погіршення відносин з Вірменією може спонукати інших членів ОДКБ поставити під сумнів корисність їхнього членства в ОДКБ", — йдеться у звіті ISW.

Чи підуть Казахстан, Киргизстан та Таджикистан проти Заходу

Аналітики ISW зазначають, що Казахстан, Киргизстан і Таджикистан навряд чи погодяться на уявну геополітичну конфронтацію із Заходом. Кремлю доведеться запропонувати більш конкретні обіцянки, щоб зберегти ОДКБ як життєздатну організацію колективної безпеки, орієнтовану на інтереси Росії.

Так, на зустрічі з міністром оборони Таджикистану Шералі Мірзо 31 травня Бєлоусов підкреслив, що ОДКБ вирішуватиме загострення ситуації на південному кордоні. Він зазначив, що ситуація в Афганістані та загроза тероризму залишаються основними джерелами нестабільності в Центральній Азії, і ОДКБ повинна мати своєчасну відповідь, включаючи зміцнення таджицько-афганського кордону.

"Росія розглядає можливість виключення Талібану зі списку заборонених організацій і , ймовірно, посилить співпрацю з ним у боротьбі з афганським підрозділом Ісламської держави ІД-Хорасан(ІГ-Х), який здійснив напад на "Крокус Сіті Холл", — повідомляють експерти ISW.

Повідомляється, що ІДІЛ вербувало громадян Таджикистану для теракту в підмосковному концертному залі, і Таджикистан може розглядати багатосторонні контртерористичні операції як спосіб відновити напружені відносини з Росією, а також боротися з транснаціональними терористичними загрозами з Афганістану.

Інші центральноазіатські держави, включаючи Киргизстан і Казахстан, ймовірно, бачать у російських пропозиціях щодо співпраці в боротьбі з тероризмом привабливі переваги для продовження відносин з Росією у сфері безпеки.

Нагадаємо, що у Вірменії від ранку 27 травня продовжується низка масштабних протестів, які вже охопили Єреван та інші міста. Протестувальники вимагають негайної відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна.

Незадовго до цього глава вірменського уряду оголосив про вихід країни зі складу ОДКБ через постійний тиск з боку Кремля.