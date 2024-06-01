Россия боится возможного выхода Армении из ОДКБ и обвиняет в этом США и НАТО, — ISW

Члены стран-ОДКБ. Фото: россми

Минобороны России Андрей Белоус заявил, что напряженная ситуация в Восточной Европе и возможное наращивание военной силы НАТО угрожают безопасности членов ОДКБ. В связи с постоянным давлением со стороны России Армения планирует приостановить членство в Организации договора о коллективной безопасности.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в пятницу, 31 мая.

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В пятницу, 31 мая, министр обороны России Андрей Белоусов выступил на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алматы в Казахстане с заявлением о необходимости укрепления единства организации вокруг мнимой конфронтации с Западом. Он утверждал, что напряженная ситуация в Восточной Европе и возможное наращивание военной силы НАТО угрожают безопасности членов ОДКБ.

Белоусов заявил, что США и их союзники дестабилизируют геополитическую ситуацию, стремясь укрепить свои позиции на Кавказе и получить доступ к ресурсам Каспийского моря и Центральной Азии. По его словам, Запад развязал информационную войну и ввел санкции против членов ОДКБ, чтобы взорвать организацию, и призвал к координации внешней политики для создания единого фронта.

Армения фактически прекратила участие в ОДКБ

Белоусов отметил, что Россия особенно озабочена возможными планами США и НАТО привлечь Армению в сферу интересов Запада. Армения фактически прекратила участие в ОДКБ после того, как Россия не смогла предотвратить потерю Нагорного Карабаха, и остается членом ОДКБ только номинально. Кремль прямо угрожал Армении, требуя возобновления активного участия в ОДКБ и возвращения к прокремлевскому курсу.

"Кремль, вероятно, озабочен тем, что ухудшение отношений с Арменией может побудить других членов ОДКБ поставить под сомнение полезность их членства в ОДКБ", — говорится в отчете ISW.

Пойдут ли Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан против Запада

Аналитики ISW отмечают, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан вряд ли согласятся на мнимую геополитическую конфронтацию с Западом. Кремлю придется предложить более конкретные обещания, чтобы сохранить ОДКБ как жизнеспособную организацию коллективной безопасности, ориентированную на интересы России.

Так, на встрече с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо 31 мая Белоусов подчеркнул, что ОДКБ будет разрешать обострение ситуации на южной границе. Он отметил, что ситуация в Афганистане и угроза терроризма остаются основными источниками нестабильности в Центральной Азии и ОДКБ должна иметь своевременный ответ, включая укрепление таджикско-афганской границы.

"Россия рассматривает возможность исключения Талибана из списка запрещенных организаций и, вероятно, усилит сотрудничество с ним в борьбе с афганским подразделением Исламского государства ИД-Хорасан (ИГ-Х), которое совершило нападение на "Крокус Сити Холл", — сообщают эксперты ISW.

Сообщается, что ИГИЛ вербовало граждан Таджикистана для теракта в подмосковном концертном зале, и Таджикистан может рассматривать многосторонние контртеррористические операции как способ возобновить напряженные отношения с Россией, а также бороться с транснациональными террористическими угрозами из Афганистана.

Другие центральноазиатские государства, включая Кыргызстан и Казахстан, вероятно, видят в российских предложениях по сотрудничеству в борьбе с терроризмом привлекательные преимущества для продолжения отношений с Россией в области безопасности.

Напомним, что в Армении с утра 27 мая, продолжается ряд масштабных протестов, уже охвативших Ереван и другие города. Протестующие требуют немедленной отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Незадолго до этого глава армянского правительства объявил о выходе страны из состава ОДКБ из-за постоянных давлений со стороны Кремля.