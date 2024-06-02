Кремль устранил ведущих российских офицеров — британская разведка назвала последствия

Российские пехотинцы в Украине. Фото: росСМИ

В Кремле приступили к отстранению от командования ведущих командиров российской армии. Такие изменения могут привести к запугиванию и деморализации личного состава, поскольку высшее военное командование считает повиновение режиму важнее компетентности.

Об этом говорится в отчете британской разведки МИ6, сообщает Министерство обороны Великобритании.

Читайте также:

Кремль отстраняет российских генералов

В отчете разведчики сослались на сюжет пропагандистских СМИ об аресте командующего 58-й общевойсковой армией ВС РФ Ивана Попова, по обвинению в мошенничестве и коррупции, связанных с продажей военных стройматериалов.

Генерал ВС РФ Иван Попов. Источник: Википедия

В июле прошлого года Попова отстранили от командования личным составом, который базировался на Запорожском направлении. Он подверг критике планы экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главнокомандующего контингентом ВС РФ Валерия Герасимова по ведению войны, а затем — решение о своем увольнении, заявив, что "старший командир ударил с тыла, вероломно и подло обезглавил армию в самый тяжелый и напряженный момент".

В разведке убеждены, что в коррумпированной системе такое наказание является политическим инструментом борьбы, ведь Кремль использовал коррупцию для устранения или наказания внутренних, или неугодных критиков.

"Как командующий армией Попов в целом считался высококомпетентным и, по словам российских военных обозревателей, был популярен среди российских войск. Его арест, вероятно, еще больше напугает российских военных и убедит его коллег на высших командных должностях, что лояльность и повиновение режиму и своему начальству ценятся выше компетентности и харизма», — говорится в отчете МИ6.

Отчет МИ6 за 2 июня. Источник: Twitter

Напомним, ранее экс-президент России Дмитрий Медведев в ответ на одобрение ударов западным оружием по территории России вновь начал угрожать союзникам Киева ядерным оружием.

В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может начать ядерное сдерживание, если в Европе будет находиться ядерное оружие США.