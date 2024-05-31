Медвєдєв погрожує ядерною зброєю у відповідь на дозвіл бити по території Росії

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медвєдєв. Фото: росЗМІ

Західні країни одна за одною схвалюють застосування Україною наданої зброї для ударів по території Росії. Натомість російська влада вже розпочала погрожувати ядерною зброєю у відповідь Заходу.

Відповідний допис опублікував заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медвєдєв у Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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Медвєдєв пригрозив, що Росія буде знищувати усю військову техніку і фахівців Заходу на території України та інших країн.

"Росія виходить з того, що всі далекобійні засоби ураження, що застосовуються Україною, вже сьогодні безпосередньо управляються військовослужбовцями країн НАТО", — написав він.

За словами російського політика, це "не військова допомога, а участь у війні проти них". Тому Росія "застерігає" НАТО, що "відплатить" йому ударами по техніці, військових об'єктах й живій силі окремих країн блоку.

Він зазначив, що така індивідуальна допомога країн НАТО проти Росії: управління своїми крилатими ракетами великої дальності або відправлення контингенту військ в Україну — це "серйозна ескалація конфлікту".

Медвєдєв наголосив, що Україна та її союзники нібито отримають відповідь такої "руйнівної сили", що Альянсу доведеться втрутитися у війну проти Росії.

"Ще кілька років тому вони твердили, що Росія не піде на відкритий військовий конфлікт із бандерівським режимом, щоб не посваритися із Заходом. Прорахувалися. Йде війна", — зауважив він.

Заступник голови Радбезу додав, що із застосуванням тактичного ядерного озброєння Захід теж може "прорахуватися" і натякнув, що у європейських країнах дуже висока щільність населення.

"І це, на жаль, ніяке не залякування і не ядерний блеф. Нинішній військовий конфлікт із Заходом розвивається за найгіршим сценарієм. Відбувається постійна ескалація потужності застосовуваної натовської зброї", — підсумував він.

Скриншот допису Медвєдєва

Скриншот допису Медвєдєва

Скриншот допису Медвєдєва

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по території Росії. Однак це стосується виключно захисту Харківської області.

Також голова МЗС Нідерландів Ганке Брюйнс-Слот заявила, що країна не буде заперечувати проти використання Україною винищувачів F-16 на території Росії у майбутньому.