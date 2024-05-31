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Медведев снова принялся угрожать ядерным ударом миру

31 мая 2024 14:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Медведев угрожает ядерным оружием в ответ на разрешение избивать по территории России
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Западные страны одна за другой одобряют применение Украиной оружия для ударов по территории России. В то же время российские власти уже начали угрожать ядерным оружием в ответ Западу.

Соответствующее сообщение опубликовал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram в пятницу, 31 мая.

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Медведев пригрозил, что Россия будет уничтожать всю военную технику и специалистов Запада на территории Украины и других стран.

"Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО", — написал он.

По словам российского политика, это "не военная помощь, а участие в войне против них". Поэтому Россия "предостерегает" НАТО, что "отплатит" ему ударами по технике, военным объектам и живой силе отдельных стран блока.

Он отметил, что такова индивидуальная помощь стран НАТО против России: управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск в Украину — это "серьезная эскалация конфликта".

Медведев подчеркнул, что Украина и ее союзники якобы получат ответ такой "разрушительной силы", что Альянсу придется вмешаться в войну против России.

"Еще несколько лет назад они утверждали, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идет война", — отметил он.

Замглавы Совбеза добавил, что с применением тактического ядерного вооружения Запад тоже может "просчитаться" и намекнул, что в европейских странах очень высокая плотность населения.

"И это, к сожалению, никакое не устрашение и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по худшему сценарию. Происходит постоянная эскалация мощности применяемого натовского оружия", — подытожил он.

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Скриншот сообщения Медведева
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Скриншот сообщения Медведева
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Скриншот сообщения Медведева

Напомним, администрация президента США Джо Байдена негласно предоставила Украине разрешение на удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.

Также глава МИД Нидерландов Ганке Брюйнс-Слот заявила, что страна не будет возражать против использования Украиной истребителей F-16 на территории России в будущем.

война в Украине
обстрелы
военная помощь
ядерное оружие
Россия

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