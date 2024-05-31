Медведев угрожает ядерным оружием в ответ на разрешение избивать по территории России

Медведев снова принялся угрожать ядерным ударом миру
Западные страны одна за другой одобряют применение Украиной оружия для ударов по территории России. В то же время российские власти уже начали угрожать ядерным оружием в ответ Западу.
Соответствующее сообщение опубликовал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram в пятницу, 31 мая.
Россия угрожает странам Запада
Медведев пригрозил, что Россия будет уничтожать всю военную технику и специалистов Запада на территории Украины и других стран.
"Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО", — написал он.
По словам российского политика, это "не военная помощь, а участие в войне против них". Поэтому Россия "предостерегает" НАТО, что "отплатит" ему ударами по технике, военным объектам и живой силе отдельных стран блока.
Он отметил, что такова индивидуальная помощь стран НАТО против России: управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск в Украину — это "серьезная эскалация конфликта".
Медведев подчеркнул, что Украина и ее союзники якобы получат ответ такой "разрушительной силы", что Альянсу придется вмешаться в войну против России.
"Еще несколько лет назад они утверждали, что Россия не пойдет на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идет война", — отметил он.
Замглавы Совбеза добавил, что с применением тактического ядерного вооружения Запад тоже может "просчитаться" и намекнул, что в европейских странах очень высокая плотность населения.
"И это, к сожалению, никакое не устрашение и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по худшему сценарию. Происходит постоянная эскалация мощности применяемого натовского оружия", — подытожил он.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена негласно предоставила Украине разрешение на удары по территории России. Однако это касается исключительно защиты Харьковской области.
Также глава МИД Нидерландов Ганке Брюйнс-Слот заявила, что страна не будет возражать против использования Украиной истребителей F-16 на территории России в будущем.
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