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Ще один самопроголошений — Гончаренко розповів, як правильно називати Путіна після виборів в РФ

20 березня 2024 05:54
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Ще один самопроголошений — Гончаренко розповів, як правильно називати Путіна після виборів в РФ
Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У Росії тривають вибори президента, які проходять в тому числі на окупованих територіях України. Верховна Рада України ініціюють резолюцію ПАРЄ про невизнання цих виборів. Тож як тепер правильно необхідно буде називати Володимира Путіна?

На це питання в етері Ранок.LIVE відповів народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

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Вибори президента в Росії Україна легітимними не визнаватиме, а отже й перемога Путіна на них не означатиме, що ми продовжуватимемо називати його президентом РФ, зокрема, у ЗМІ.

"Я думаю, що можна його називати або як самопроголошений президент РФ, або російський диктатор — я думаю, що це також буде повною мірою відповідати реальності", — сказав нардеп. 

За словами Гончаренка, Верховна Рада, на жаль, дуже пізно прийняла відповідне рішення, оскільки вибори вже почалися. Однак є рішення Парламентської асамблеї Ради Європи. 

"Є рішення ПАРЄ від минулого року, яке прямо говорить, що пʼятий термін Путіна — а він йде фактично на пʼятий термін — абсолютно незаконний, нелегітимний, тому називати його президентом Росії точно неправильно", — пояснив Олексій Гончаренко. 

Нагадаємо, глава Європейської ради Шарль Мішель наперед іронічно привітав російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на виборах. 

Тим часом ГУР організувало збій в системі онлайн-голосування на виборах в Росії.

Верховна Рада
Олексій Гончаренко
володимир путін
вибори
Росія

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