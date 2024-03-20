Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: google.com

У Росії тривають вибори президента, які проходять в тому числі на окупованих територіях України. Верховна Рада України ініціюють резолюцію ПАРЄ про невизнання цих виборів. Тож як тепер правильно необхідно буде називати Володимира Путіна?

На це питання в етері Ранок.LIVE відповів народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

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Вибори президента в Росії Україна легітимними не визнаватиме, а отже й перемога Путіна на них не означатиме, що ми продовжуватимемо називати його президентом РФ, зокрема, у ЗМІ.

"Я думаю, що можна його називати або як самопроголошений президент РФ, або російський диктатор — я думаю, що це також буде повною мірою відповідати реальності", — сказав нардеп.

За словами Гончаренка, Верховна Рада, на жаль, дуже пізно прийняла відповідне рішення, оскільки вибори вже почалися. Однак є рішення Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Є рішення ПАРЄ від минулого року, яке прямо говорить, що пʼятий термін Путіна — а він йде фактично на пʼятий термін — абсолютно незаконний, нелегітимний, тому називати його президентом Росії точно неправильно", — пояснив Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, глава Європейської ради Шарль Мішель наперед іронічно привітав російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на виборах.

Тим часом ГУР організувало збій в системі онлайн-голосування на виборах в Росії.