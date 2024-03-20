Еще один самопровозглашенный — Гончаренко сообщил, как правильно называть Путина после выборов в РФ

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Фото: google.com

В России проходят выборы президента, которые проходят в том числе на оккупированных территориях Украины. Верховная Рада Украины инициирует резолюцию ПАСЕ о непризнании этих выборов. Как теперь правильно необходимо будет называть Владимира Путина?

На этот вопрос в эфире Ранок.LIVE ответил народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Самопровозглашенный президент России Путин

Выборы президента в России Украина легитимными не будет признавать, а значит, и победа Путина на них не будет означать, что мы будем продолжать называть его президентом РФ, в частности, в СМИ.

"Я думаю, что можно его называть либо как самопровозглашенный президент РФ, либо российский диктатор — я думаю, что это также будет в полной мере соответствовать реальности", — сказал нардеп.

По словам Гончаренко, Верховная Рада, к сожалению, слишком поздно приняла соответствующее решение, поскольку выборы уже начались. Однако есть решение Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Есть решение ПАСЕ от прошлого года, прямо говорит, что пятый срок Путина — а он идет фактически на пятый срок — абсолютно незаконный, нелегитимный, поэтому называть его президентом России точно неправильно", — пояснил Алексей Гончаренко.

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель заранее поздравил российского диктатора Владимира Путина с "победой" на выборах.

Тем временем ГУР организовало сбой в системе онлайн-голосования на выборах в России.