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ГУР організувало збій в системі онлайн-голосування на виборах в Росії, — ЗМІ

15 березня 2024 15:19
оновлено: 15:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ГУР спричинило збій в системі онлайн-голосування на виборах в РФ 15 березня
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: pravda.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Росії в день початку президентських виборів у п'ятницю, 15 березня, зафіксували збій в системі онлайн-голосування. Як з'ясувалося, несправність спричинили кіберфахівці Головного управління розвідки України.

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на джерела у спецслужбі.

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Стало відомо, що в декількох областях Росії стався збій в системі онлайн-голосування на виборах. Зазначається, що несправність виникла на державному порталі "Госуслуги". Сайтом не змогли скористатися громадяни з Московської, Тюменської, Новосибірської та інших областей. 

В ГУР заявили, що це їхня робота і кіберфахівці продовжують атакувати сайти РФ.

"Інформація відповідає дійсності. Працюють кіберфахівці ГУР МО", — зазначили джерела видання.

Нагадаємо, 15 березня на виборчих дільницях росіяни влаштували маскарад. Вони, переодягнені в костюми, виголошували різні промови на користь диктатора Володимира Путіна.

Також ми писали, що Міноборони РФ дозволило військовим брати участь у виборах, навіть без відвідування "виборчих дільниць". У ГУР застерегли, що це допоможе сфальсифікувати результати.

вибори
Україна
збій
голосування
ГУР
Росія

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