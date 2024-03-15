ГУР спричинило збій в системі онлайн-голосування на виборах в РФ 15 березня

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: pravda.com.ua

У Росії в день початку президентських виборів у п'ятницю, 15 березня, зафіксували збій в системі онлайн-голосування. Як з'ясувалося, несправність спричинили кіберфахівці Головного управління розвідки України.

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на джерела у спецслужбі.

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Стало відомо, що в декількох областях Росії стався збій в системі онлайн-голосування на виборах. Зазначається, що несправність виникла на державному порталі "Госуслуги". Сайтом не змогли скористатися громадяни з Московської, Тюменської, Новосибірської та інших областей.

В ГУР заявили, що це їхня робота і кіберфахівці продовжують атакувати сайти РФ.

"Інформація відповідає дійсності. Працюють кіберфахівці ГУР МО", — зазначили джерела видання.

Нагадаємо, 15 березня на виборчих дільницях росіяни влаштували маскарад. Вони, переодягнені в костюми, виголошували різні промови на користь диктатора Володимира Путіна.

Також ми писали, що Міноборони РФ дозволило військовим брати участь у виборах, навіть без відвідування "виборчих дільниць". У ГУР застерегли, що це допоможе сфальсифікувати результати.