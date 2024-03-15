Росіяни примушують мігрантів з Центральної Азії голосувати на окупованих територіях

Мігранти з Центральної Азії. Ілюстративне фото: twitter.com/komsagram/status

У Росії та на окупованих територіях України розпочалися президентські вибори у п'ятницю, 15 березня. Для більшої масовості окупанти примусово зганяють трудових мігрантів з Центральної Азії для голосування в окупації.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi у Telegram у п'ятницю, 15 березня.

Читайте також:

Росіяни звозять мігрантів на ТОТ для масовості на виборах

Росіяни вдаються до різних заходів, аби забезпечити масовість на псевдовиборах на ТОТ України. Вони навіть дозволили голосувати громадянам без паспортів, а також вирішили відправляти трудових мігрантів на вибори.

"На ТОТ стартував виборчий фарс, який ігнорує переважна кількість місцевих. І тепер окупанти поставили план перед будівельними компаніями щодо відправки на голосування мігрантів", — йдеться в повідомленні.

За даними Центру стратегічних комунікацій, загалом з 2022 року на окуповані території росіяни завезли вже понад 100 тисяч мігрантів.

Скриншот допису Spravdi

Нагадаємо, на ТОТ України російські загарбники планують здійснити теракти під час виборів. Місцеве населення отримало попередження щодо можливих провокацій окупантів.

Також ми писали, що Міноборони РФ дозволило військовим брати участь у виборах, навіть без відвідування "виборчих дільниць". У ГУР застерегли, що це допоможе сфальсифікувати результати.