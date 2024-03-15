Россияне заставляют мигрантов из Центральной Азии голосовать на оккупированных территориях

Мигранты из Центральной Азии. Иллюстративное фото: twitter.com/komsagram/status

В России и на оккупированных территориях Украины начались президентские выборы в пятницу, 15 марта. Для большей массовости оккупанты принудительно сгоняют трудовых мигрантов из Центральной Азии для голосования в оккупации.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi в Telegram в пятницу, 15 марта.

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Россияне свозят мигрантов на ВОТ для массовости на выборах

Россияне предпринимают различные меры, чтобы обеспечить массовость на псевдовыборах на ВОТ Украины. Они даже разрешили голосовать гражданам без паспорта, а также решили отправлять трудовых мигрантов на выборы.

"На ВОТ стартовал избирательный фарс, игнорирующий подавляющее количество местных. И теперь оккупанты поставили план перед строительными компаниями по отправке на голосование мигрантов", — говорится в сообщении.

По данным Центра стратегических коммуникаций, всего с 2022 года на оккупированные территории россияне завезли уже более 100 тысяч мигрантов.

Скриншот поста Spravdi

Напомним, на ВОТ Украины российские захватчики планируют совершить теракты во время выборов. Местное население получило предупреждение о возможных провокациях оккупантов.

Также мы писали, что Минобороны РФ разрешило военным участвовать в выборах даже без посещения "избирательных участков". В ГУР предупредили, что это поможет сфальсифицировать результаты.