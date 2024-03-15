Россияне заставляют мигрантов из Центральной Азии голосовать на оккупированных территориях
В России и на оккупированных территориях Украины начались президентские выборы в пятницу, 15 марта. Для большей массовости оккупанты принудительно сгоняют трудовых мигрантов из Центральной Азии для голосования в оккупации.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi в Telegram в пятницу, 15 марта.
Россияне свозят мигрантов на ВОТ для массовости на выборах
Россияне предпринимают различные меры, чтобы обеспечить массовость на псевдовыборах на ВОТ Украины. Они даже разрешили голосовать гражданам без паспорта, а также решили отправлять трудовых мигрантов на выборы.
"На ВОТ стартовал избирательный фарс, игнорирующий подавляющее количество местных. И теперь оккупанты поставили план перед строительными компаниями по отправке на голосование мигрантов", — говорится в сообщении.
По данным Центра стратегических коммуникаций, всего с 2022 года на оккупированные территории россияне завезли уже более 100 тысяч мигрантов.
Напомним, на ВОТ Украины российские захватчики планируют совершить теракты во время выборов. Местное население получило предупреждение о возможных провокациях оккупантов.
Также мы писали, что Минобороны РФ разрешило военным участвовать в выборах даже без посещения "избирательных участков". В ГУР предупредили, что это поможет сфальсифицировать результаты.
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