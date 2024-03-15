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ГУР организовало сбой системе в онлайн-голосовании на выборах в России, — СМИ

15 марта 2024 15:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ГУР вызвало сбой в системе онлайн-голосования на выборах в РФ 15 марта
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: pravda.com.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В России в день начала президентских выборов в пятницу, 15 марта, зафиксировали сбой в системе онлайн-голосования. Как выяснилось, неисправность вызвали киберспециалисты Главного управления разведки Украины.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на источники в спецслужбе.

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Стало известно, что в нескольких областях России произошел сбой в системе онлайн-голосования на выборах. Отмечается, что неисправность возникла на государственном портале "Держуслуги". Сайтом не смогли воспользоваться граждане из Московской, Тюменской, Новосибирской и других областей.

В ГУР заявили, что это их работа, и киберспециалисты продолжают атаковать сайты РФ.

"Информация соответствует действительности. Работают киберспециалисты ГУР МО" , - указали источники издания.

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