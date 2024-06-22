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Сербія експортує боєприпаси до України через треті країни — Financial Times

22 червня 2024 20:34
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
До України потрапляють сербські снаряди, хоча Сербія не передає їх на пряму
Військовий Австралії та боєприпаси 155-мм. Фото ілюстративне: ЗС Австралії
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

З 2022 року Сербія експортує снаряди до України через треті країни. Президент Сербії Александр Вучич зазначив, що це є частиною економічного відродження країни, наполягаючи на законному експорті боєприпасів.

Про це повідомляє Financial Times.

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За даними Financial Times, з 2022 року Сербія експортує снаряди до України, але робить це через треті країни. За цей час до нас потрапило сербських снарядів приблизно на 800 мільйонів євро. Цю суму доволі точно називав президент Сербії Александр Вучич, коли представляв ситуацію як бізнес-можливість, наполягаючи на тому, що він не прийматиме жодної сторони у війні

"Це частина нашого економічного відродження, і це важливо для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати ні в Україну, ні в Росію. Але в нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими. Що вони з цим роблять у кінцевому підсумку — це їхня справа. Навіть якщо я знаю, це не моя робота", — заявив Вучич.

Він відкреслив, що Сербія повинна законно поводитися зі своїми боєприпасами та продавати їх.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна потребує додаткових сил і засобів для захисту від російського терору.

Раніше ми писали, що поки Північна Корея посилює військову співпрацю з Росією, у Південній Кореї міркують, як підтримати Україну. За попередніми даними, Сеул хоче надати ЗСУ системи ППО, а також артилерійські снаряди. 

Також міністерка оборони Нідерландів заявила, що вони спільно з іншою країною поставлять Україні ще один комплекс Patriot. Посадовець не розповіла точних дат, аби про це не знала РФ. 

війна
військова допомога
Сербія
Україна
боєприпаси
експорт
війна в Україні
Александар Вучич
Росія

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