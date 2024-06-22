Зеленський наголосив на важливості здобути Україні можливість відповідати на російський терор

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Харкові досі триває розбір завалів після влучання російських авіабомб, внаслідок чого загинули троє людей і понад 40 осіб постраждали. Він також наголосив на необхідності сучасних систем ППО та допомоги від партнерів для ефективного захисту країни від російського терору.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у суботу, 22 червня.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі у Харкові досі триває розбір завалів після влучання російських авіабомб. За його словами, чотири керовані авіабомби вдарили по місту, що є свідомим актом терору. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста, неподалік автовокзалу.

"За останніми даними, у місті понад 40 осіб поранено та травмовано, усім надається необхідна допомога. Троє людей загинули внаслідок сьогоднішніх ударів. Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих", — заявив Зеленський.

Він додав, що рятувальна операція ускладнена через обвал конструкцій будинку, але рятувальники ДСНС України, місцеві служби та всі залучені роблять усе можливе, щоб допомогти постраждалим. Зеленський наголосив, що Україна працює максимально ефективно, щоб отримати можливість повноцінно відповідати на російський терор.

"Від початку червня росіяни застосували проти України понад 2400 керованих авіабомб, з яких близько 700 – проти Харківщини, наших позицій, міст і громад. Подібні удари завдаються щоденно по Донеччині та інших прифронтових і прикордонних регіонах", — зауважив глава держави.

Україна потребує допомоги

Зеленський наголосив на тому, що Україна потребує необхідних сил і засобів для знищення носіїв цих бомб, зокрема російської бойової авіації. Він висловив вдячність усім партнерам, особливо США, за сильні рішення, які допомогли стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини.

"Українські сили отримали можливість знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати, адже значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що реально захистити наші міста від російських бомб", — заявив президент.

Зеленський підкреслив важливість сучасних систем ППО для України, таких як "петріоти", прискорення тренування українських пілотів для F-16 та достатня далекобійність української зброї. Це необхідно для захисту життя громадян. Президент подякував усім, хто підтримує Україну у боротьбі з російським терором, і наголосив, що російський терор повинен програти. Це – інтерес кожного, хто хоче жити у світі без війни.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський провів телефонну розмову із Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Чарльзом Куінтоном Брауном. Він поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт.

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