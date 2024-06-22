Зеленский отметил важность получить Украине возможность отвечать на российский террор

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Харькове до сих пор продолжается разбор завалов после попадания российских авиабомб, в результате чего погибли три человека и более 40 человек пострадали. Он также отметил необходимость современных систем ПВО и помощи от партнеров для эффективной защиты страны от российского террора.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 июня.

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Ситуация в Харькове 22 июня

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время в Харькове продолжается разбор завалов после попадания российских авиабомб. По его словам, четыре управляемых авиабомба ударили по городу, что является сознательным актом террора. Одна из бомб разрушила жилой дом в центральной части города, недалеко от автовокзала.

"По последним данным, в городе более 40 человек ранены и травмированы, всем оказывается необходимая помощь. Три человека погибли в результате сегодняшних ударов. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших" , — заявил Зеленский.

Он добавил, что спасательная операция затруднена из-за обрушения конструкций здания, но спасатели ГСЧС Украины, местные службы и все привлеченные делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим. Зеленский подчеркнул, что Украина работает максимально эффективно, чтобы получить возможность полноценно отвечать на российский террор.

"С начала июня россияне применили против Украины более 2400 управляемых авиабомб, из которых около 700 — против Харьковщины, наших позиций, городов и общин. Подобные удары наносятся ежедневно по Донбасу и другим прифронтовым и приграничным регионам" , — отметил глава государства.

Украина нуждается в помощи

Зеленский отметил, что Украина нуждается в необходимых силах и средствах для уничтожения носителей этих бомб, в частности российской боевой авиации. Он поблагодарил всех партнеров, особенно США, за сильные решения, которые помогли стабилизировать ситуацию в приграничные Харьковщины.

"Украинские силы получили возможность уничтожать российские ракетные пусковые установки вблизи границы и скопления российских кафиров. Такие решения нужно продолжать, ведь значительное снижение российского ракетного террора против Харькова и области доказывает, что реально защитить наши города от российских бомб", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул важность современных систем ПВО для Украины, таких как петриоты, ускорение тренировки украинских пилотов для F-16 и достаточная дальнобойность украинского оружия. Это нужно для защиты жизни людей. Президент поблагодарил всех, кто поддерживает Украину в борьбе с российским террором, и подчеркнул, что российский террор должен проиграть. Это интерес каждого, кто хочет жить в мире без войны.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с Главой Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генералом Чарльзом Куинтоном Брауном. Он поделился своим видением обстановки в поле боя после поездки на фронт.

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