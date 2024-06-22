В Украину попадают сербские снаряды, хотя Сербия не передает их на прямую

Сербия экспортирует боеприпасы в Украину через третьи страны — Financial Times
С 2022 года Сербия экспортирует снаряды в Украину через третьи страны. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что это часть экономического возрождения страны, настаивая на законном экспорте боеприпасов.
Об этом сообщает Financial Times.
Военная помощь от Сербии
По данным Financial Times, с 2022 года Сербия экспортирует снаряды в Украину, но делает это через третьи страны. За это время к нам попало сербских снарядов примерно в 800 миллионов евро. Эту сумму довольно точно называл президент Сербии Александр Вучич, представляя ситуацию как бизнес-возможность, настаивая на том, что он не будет принимать ни одной стороны в войне.
"Это часть нашего экономического возрождения, и это важно для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать ни в Украину, ни в Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном счете - это их дело. Даже если я знаю, это не моя работа" , — заявил Вучич.
Он подчеркнул, что Сербия должна законно обращаться со своими боеприпасами и продавать их.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина нуждается в дополнительных силах и средствах для защиты от российского террора.
Ранее мы писали, что, пока Северная Корея усиливает военное сотрудничество с Россией, в Южной Корее рассуждают, как поддержать Украину. По предварительным данным, Сеул хочет предоставить ВСУ системы ПВО, а также артиллерийские снаряды.
Также министерша обороны Нидерландов заявила, что они совместно с другой страной поставят Украине еще один комплекс Patriot. Чиновник не рассказала точных дат, чтобы об этом не знала РФ.
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