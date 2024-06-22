В Украину попадают сербские снаряды, хотя Сербия не передает их на прямую

Военный Австралии и боеприпасов 155-мм. Фото иллюстративное: ВС Австралии

С 2022 года Сербия экспортирует снаряды в Украину через третьи страны. Президент Сербии Александр Вучич отметил, что это часть экономического возрождения страны, настаивая на законном экспорте боеприпасов.

Об этом сообщает Financial Times.

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По данным Financial Times, с 2022 года Сербия экспортирует снаряды в Украину, но делает это через третьи страны. За это время к нам попало сербских снарядов примерно в 800 миллионов евро. Эту сумму довольно точно называл президент Сербии Александр Вучич, представляя ситуацию как бизнес-возможность, настаивая на том, что он не будет принимать ни одной стороны в войне.

"Это часть нашего экономического возрождения, и это важно для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать ни в Украину, ни в Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном счете - это их дело. Даже если я знаю, это не моя работа" , — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия должна законно обращаться со своими боеприпасами и продавать их.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина нуждается в дополнительных силах и средствах для защиты от российского террора.

Ранее мы писали, что, пока Северная Корея усиливает военное сотрудничество с Россией, в Южной Корее рассуждают, как поддержать Украину. По предварительным данным, Сеул хочет предоставить ВСУ системы ПВО, а также артиллерийские снаряды.

Также министерша обороны Нидерландов заявила, что они совместно с другой страной поставят Украине еще один комплекс Patriot. Чиновник не рассказала точных дат, чтобы об этом не знала РФ.