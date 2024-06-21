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Нідерланди разом із ще однією країною готові надати Україні систему Patriot

21 червня 2024 21:23
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Нідерланди об’єдналися з іншою країною, щоб поставити Україні ракетний комплекс Patriot
ЗРК Patriot. Фото: commons.wikimedia.org
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Міністерка оборони Нідерландів заявила, що вони спільно з іншою країною поставлять Україні ще один комплекс Patriot. Посадовець не розповіла точних дат, аби про це не знала РФ. 

Про це повідоммило NL Times з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен.

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Нідерланди та ще одна країна планують надати Україні систему Patriot. У п'ятницю, 21 червня, Оллонгрен оголосила, що їм вдалося зібрати частини, які потім можна сформувати у повну систему.

Міністерка не хоче розкривати іншу країну, яка допомагає постачати систему. Вона вважає, що це повинна оголосити залучена країна самостійно.

"Протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка змогла таким чином протистояти багатьом атакам Росії", — заявила Оллонгрен.

Вона додала, що це "дуже хороша новина", адже цього тижня Румунія також оголосила про поставку системи Patriot і США також працюють над тим, щоб більше допомагати військовим України.

"Минулого тижня на переговорах у Брюсселі був складений черговий перелік допомоги Україні з її системами ППО. Всі "шматочки пазла" на столі", — сказала Оллонгрен.

Вона не стала розповідати, коли саме система Patriot потрапить до України, оскільки не хоче давати РФ жодної інформації щодо цього.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати нададуть пріоритет у постачанні зенітних ракет для Patriot і NASAMS Україні, а не іншим країнам, які також розмістили відповідні замовлення. За словами радника з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джона Кірбі, цього буде достатньо, аби забезпечити Україну достатніми засобами для повітряної оборони на наступні 16 місяців.

Також ми повідомляли про те, що вища рада національної оборони Румунії схвалила надання Україні системи ППО Patriot. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку країні та президенту Клаусу Йоганнесу.

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Нідерланди
військова допомога
Україна
військові
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війна в Україні
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