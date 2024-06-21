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Нидерланды вместе с еще одной страной готовы предоставить Украине систему Patriot

21 июня 2024 21:23
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Нидерланды объединились с другой страной, чтобы поставить Украине ракетный комплекс Patriot
ЗРК Patriot. Фото: commons.wikimedia.org
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Министр обороны Нидерландов заявила, что они совместно с другой страной поставят Украине еще один комплекс Patriot. Чиновник не рассказала точных дат, чтобы об этом не знала РФ.

Об этом сообщило NL Times со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

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Нидерланды и еще одна страна планируют предоставить Украине систему Patriot. В пятницу, 21 июня, Оллонгрен объявила, что им удалось собрать части, которые можно потом сформировать в полную систему.

Министер не хочет раскрывать другую страну, которая помогает поставлять систему. Она считает, что это должна объявить вовлеченная страна самостоятельно.

"Противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины, которая смогла таким образом противостоять многим атакам России ", — заявила Оллонгрен.

Она добавила, что это "очень хорошая новость", ведь на этой неделе Румыния также объявила о поставке системы Patriot и США также работают над тем, чтобы больше помогать военным Украины.

"На прошлой неделе на переговорах в Брюсселе был составлен очередной перечень помощи Украине с ее системами ПВО. Все "кусочки пазла" на столе" , — сказала Оллонгрен.

Она не стала рассказывать, когда именно система Patriot попадет в Украину, поскольку не хочет давать РФ никакой информации по этому поводу.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты придадут приоритет в поставке зенитных ракет для Patriot и NASAMS Украине , а не другим странам, которые также разместили соответствующие заказы. По словам советника по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джона Кирби, этого достаточно, чтобы обеспечить Украину достаточными средствами для воздушной обороны на следующие 16 месяцев.

Также мы сообщали о том, что высший совет национальной обороны Румынии одобрил предоставление Украине системы ПВО Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность стране и президенту Клаусу Йоханнесу.

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