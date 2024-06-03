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Сенат Швейцарії відхилив допомогу Україні на понад 5,5 млрд доларів, — Reuters

3 червня 2024 21:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Фінансова допомога від Швейцарії була відхилена
Сенат Швейцарії. Фото: parlament.ch
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верхня палата парламенту Швейцарії у понеділок, 3 червня, відхилила план щодо виділення Україні допомоги у розмірі 5,58 млрд доларів. Їх мали направити на відбудову та ремонт української інфраструктури.

Про це пише Reuters у понеділок, 3 червня.

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План допомоги від Швейцарії

Сьогодні верхня палата парламенту Швейцарії проголосувала проти фінансового пакету на 15 млрд франків (16,75 млрд доларів), з яких 5 млрд франків (5,58 млрд доларів) призначалися на відбудову та ремонт інфраструктури в Україні, а решта 10 млрд — на додаткове фінансування швейцарської армії.

Там обґрунтували своє рішення тим, що план порушує обмеження на запозичення у нейтральній країні.

У матеріалі йдеться, що пакет мав продемонструвати "внесок у безпеку Швейцарії та мир у Європі на тлі війни, яку Росія веде проти України".

Нагадаємо, Швеція готова надати Україні найбільший пакет військової допомоги на суму майже 1,3 млрд доларів.

Також ми писали, що уряд Польщі розпочав підготовку до надання Україні нового пакету військової допомоги. Там оголосили про те, що планують повністю забезпечити навчання українських бійців в частинах польських ЗС.

війна в Україні
Швейцарія
відновлення
військова допомога
фінансова допомога

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