Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сенат Швейцарии отклонил помощь Украине более чем на 5,5 млрд долларов, — Reuters arrow

Сенат Швейцарии отклонил помощь Украине более чем на 5,5 млрд долларов, — Reuters

3 июня 2024 21:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Финансовая помощь от Швейцарии была отклонена
Сенат Швейцарии. Фото: parlament.ch
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верхняя палата парламента Швейцарии в понедельник, 3 июня, отклонила план по выделению Украине помощи в размере 5,58 млрд долларов. Их должны были направить на восстановление и ремонт украинской инфраструктуры.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 3 июня.

Читайте также:

План помощи от Швейцарии

Сегодня верхняя палата парламента Швейцарии проголосовала против финансового пакета на 15 млрд франков (16,75 млрд долларов), из которых 5 млрд франков (5,58 млрд долларов) назначались на восстановление и ремонт инфраструктуры в Украине, а остальные 10 млрд — на дополнительное финансирование швейцарской армии.

Там обосновали свое решение тем, что план нарушает ограничения на заимствование в нейтральной стране.

В материале говорится, что пакет должен продемонстрировать "вклад в безопасность Швейцарии и мир в Европе на фоне войны, которую Россия ведет против Украины".

Напомним, Швеция готова предоставить Украине самый большой пакет военной помощи на сумму почти 1,3 млрд долларов.

Также мы писали, что правительство Польши начало подготовку к оказанию Украине нового пакета военной помощи. Там объявили, что планируют полностью обеспечить обучение украинских бойцов в частях польских ВС.

война в Украине
Швейцария
восстановление
военная помощь
финансовая помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня