Финансовая помощь от Швейцарии была отклонена

Сенат Швейцарии. Фото: parlament.ch

Верхняя палата парламента Швейцарии в понедельник, 3 июня, отклонила план по выделению Украине помощи в размере 5,58 млрд долларов. Их должны были направить на восстановление и ремонт украинской инфраструктуры.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 3 июня.

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План помощи от Швейцарии

Сегодня верхняя палата парламента Швейцарии проголосовала против финансового пакета на 15 млрд франков (16,75 млрд долларов), из которых 5 млрд франков (5,58 млрд долларов) назначались на восстановление и ремонт инфраструктуры в Украине, а остальные 10 млрд — на дополнительное финансирование швейцарской армии.

Там обосновали свое решение тем, что план нарушает ограничения на заимствование в нейтральной стране.

В материале говорится, что пакет должен продемонстрировать "вклад в безопасность Швейцарии и мир в Европе на фоне войны, которую Россия ведет против Украины".

Напомним, Швеция готова предоставить Украине самый большой пакет военной помощи на сумму почти 1,3 млрд долларов.

Также мы писали, что правительство Польши начало подготовку к оказанию Украине нового пакета военной помощи. Там объявили, что планируют полностью обеспечить обучение украинских бойцов в частях польских ВС.