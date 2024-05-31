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Польща готує для України новий пакет військової допомоги, — Reuters

31 травня 2024 17:00
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Ілля Рябінін
редактор
Польський уряд готує 45 пакет військової допомоги Україні
Українські танкісти поруч з переданим польським танком PT-91 Twardy. Фото ілюстративне: 22 ОМБр
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Уряд Польщі розпочав підготовку до надання Україні нового пакету військової допомоги. Також там оголосили про те, що планують повністю забезпечити навчання українських бійців в частинах польських ЗС.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський, передає агенція Reuters.

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За словами політика, новий пакет стане 45 пакетом військової підтримки Києву, чия вартість складе 4,3 мільярда доларів. 

"Ми вже надали 44 пакети допомоги, і зараз ми готуємо 45-й. Я підозрюю, що тільки військовою допомогою ми вже надали близько 4 мільярдів євро, і вартість цього пакета, думаю, буде такою ж", — сказав він.

Також Сікорський додав, що уряд країни вирішив не вводити військових інструкторів до України за прикладом країн ЄС, а навчати бійців ЗСУ спільно з польськими солдатами.

"Ми дійшли висновку, що безпечніше та ефективніше було б навчати українських бійців на території Польщі, спільно з нашими військами. Це було б ефективнішим способом допомоги Україні, і убезпечить військових", — зауважив політик.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що польські збройні сили не увійдуть до України, однак це питання ще остаточно не вирішено.

Також урядовець додав, що польське оборонне відомство не накладало обмежень на використання переданої Україні зброї за межами її території.

військова допомога
Україна
Польща
армія
військові навчання
ЗСУ

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