Польское правительство готовит 45 пакет военной помощи Украине

Украинские танкисты рядом с переданным польским танком PT-91 Twardy. Фото иллюстративное: 22 ОМБр

Правительство Польши начало подготовку к оказанию Украине нового пакета военной помощи. Также там объявили, что планируют полностью обеспечить обучение украинских бойцов в частях польских ВС.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, передает агентство Reuters.

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По словам политика, новый пакет станет 45 пакетом военной поддержки Киеву, стоимость которого составит 4,3 миллиарда долларов.

"Мы уже предоставили 44 пакета помощи, и сейчас мы готовим 45-й. Я подозреваю, что только военной помощью мы уже предоставили около 4 миллиардов евро, и стоимость этого пакета, думаю, будет такой же", — сказал он.

Также Сикорский добавил, что правительство страны решило не вводить военных инструкторов в Украину по примеру стран ЕС, а обучать бойцов ВСУ совместно с польскими солдатами.

"Мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее было бы обучать украинских бойцов на территории Польши совместно с нашими войсками. Это было бы более эффективным способом помощи Украине и обезопасит военных", — отметил политик.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что польские вооруженные силы не войдут в Украину, однако этот вопрос еще окончательно не решен.

Также чиновник добавил, что польское оборонное ведомство не налагало ограничений на использование переданного Украине оружия за пределами его территории.