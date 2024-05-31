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Польша готовит для Украины новый пакет военной помощи, — Reuters

31 мая 2024 17:00
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Илья Рябинин
редактор
Польское правительство готовит 45 пакет военной помощи Украине
Украинские танкисты рядом с переданным польским танком PT-91 Twardy. Фото иллюстративное: 22 ОМБр
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Правительство Польши начало подготовку к оказанию Украине нового пакета военной помощи. Также там объявили, что планируют полностью обеспечить обучение украинских бойцов в частях польских ВС.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, передает агентство Reuters.

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По словам политика, новый пакет станет 45 пакетом военной поддержки Киеву, стоимость которого составит 4,3 миллиарда долларов.

"Мы уже предоставили 44 пакета помощи, и сейчас мы готовим 45-й. Я подозреваю, что только военной помощью мы уже предоставили около 4 миллиардов евро, и стоимость этого пакета, думаю, будет такой же", — сказал он.

Также Сикорский добавил, что правительство страны решило не вводить военных инструкторов в Украину по примеру стран ЕС, а обучать бойцов ВСУ совместно с польскими солдатами.

"Мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее было бы обучать украинских бойцов на территории Польши совместно с нашими войсками. Это было бы более эффективным способом помощи Украине и обезопасит военных", — отметил политик.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что польские вооруженные силы не войдут в Украину, однако этот вопрос еще окончательно не решен.

Также чиновник добавил, что польское оборонное ведомство не налагало ограничений на использование переданного Украине оружия за пределами его территории.

военная помощь
Украина
Польша
армия
военные учения
ВСУ

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