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Швеція виділить Україні найбільшу військову допомогу — про яку суму йдеться

29 травня 2024 11:46
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Швеція надасть Україні найбільший пакет військової допомоги
Міністр оборони Швеції Пал Джонсон. Фото: en.trend.az
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Швеція готова надати Україні найбільший пакет військової допомоги на суму майже 1,3 млрд доларів. В пакет буде входити озброєння для протиповітряної оборони і навіть літак радіолокаційного перехоплення Saab Airborne Surveillance.

Про це повідомлляє Reuters із посиланням на заяви міністра оборони Швеції Пала Джонсона у середу, 29 травня. 

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Міністр оборони Пал Джонсон заявив на прес-конференції, що цей пакет, серед іншого, допоможе зміцнити українську протиповітряну оборону та включатиме літак Saab Airborne Surveillance and Control (ASC) 890.

Також політик повідомив, що протягом наступних трьох років Швеція загалом передасть Україні військову допомогу на загалльну суму 7,1 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Швеція дозволила Україні наносити удари по території РФ за допомогою шведського озброєння, яке вже доставлене в Україну. 

В свою чергу, російський диктатор Володимир Путін заявив, що дозвіл заходу бити по території РФ їхнім озброєнням матиме "серйозні наслідки"

зброя
військова допомога
Швеція
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ППО
війна в Україні

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