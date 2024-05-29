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Швеция выделит Украине наибольшую военную помощь — о какой сумме идет речь

29 мая 2024 11:46
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Швеция предоставит Украине самый большой пакет военной помощи
Министр обороны Швеции Пал Джонсон. Фото: en.trend.az
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Швеция готова предоставить Украине самый большой пакет военной помощи на сумму почти 1,3 млрд долларов. В пакет будет входить вооружение для противовоздушной обороны и даже самолет радиолокационного перехвата Saab Airborne Surveillance.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления министра обороны Швеции Пала Джонсона в среду, 29 мая.

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Министр обороны Пал Джонсон заявил на пресс-конференции, что этот пакет, в частности, поможет укрепить украинскую противовоздушную оборону и будет включать самолет Saab Airborne Surveillance and Control (ASC) 890.

Также политик сообщил, что в течение следующих трех лет Швеция в целом передаст Украине военную помощь на общую сумму 7,1 млрд долларов.

Напомним, ранее Швеция разрешила Украине наносить удары по территории РФ с помощью шведского вооружения, которое уже доставлено в Украину.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин заявил, что разрешение бить по территории РФ западным вооружением будет иметь "серьезные последствия".

оружие
военная помощь
Швеция
деньги
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Европа
ПВО
война в Украине

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