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СБУ викрила посадовця Укренерго, який розкрадав кошти на закупівлі бронежилетів

26 червня 2024 15:52
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Корупція в Україні — посадовець Укренерго розкрадав кошти на закупівлі бронежилетів
Співробітники СБУ в квартирі підозрюваного. Фото: СБУ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Служба безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції високопосадовця ПрАТ "НЕК "Укренерго". Йдеться про керівника одного з Департаментів держпідприємства, який навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

Про це повідомили в СБУ у середу, 26 червня.

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Для реалізації оборудки посадовець залучив афілійовану комерційну структуру, у якої відсутні дозвільні документи та ліцензії на виробництво військової амуніції. Крім цього, "підрядники" ніколи не виготовляли бронежилети.

Слідство виявило, що у цієї фірми посадовець Укренерго придбав за державні кошти партію відповідного спорядження за удвічі завищеною сумою. Це призвело до бюджетних збитків у понад 10 млн грн.

За матеріалами Служби безпеки та НАБУ вже колишньому чиновнику Укренерго повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру керівнику Російського університету спецназу імені Путіна Байбетару Вайханову. Чоловік входить до найближчого оточення глави Чечні Рамзана Кадирова та проводить підготовку бойовиків для окупаційних угруповань РФ.

Раніше ми писали, що у Черкасах СБУ затримала рекетирів, які вимагали гроші у родин полеглих воїнів ЗСУ. У сім'ї одного з загиблих бійців зловмисники вимагали п'ять мільйонів гривень.

СБУ
НАБУ
корупція
гроші
Укренерго

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