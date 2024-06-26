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СБУ разоблачила чиновника Укрэнерго, который разворовывал средства на закупке бронежилетов

26 июня 2024 15:52
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Коррупция в Украине — чиновник Укрэнерго разворовывал средства на закупки бронежилеты
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431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Служба безопасности и НАБУ разоблачили на коррупции высокопоставленного чиновника ЧАО "НЕК "Укрэнерго". Речь идет о руководителе одного из Департаментов госпредприятия, который весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

Об этом сообщили в СБУ.

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СБУ
Укрэнерго

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