Коррупция в Украине — чиновник Укрэнерго разворовывал средства на закупки бронежилеты

СБУ разоблачила чиновника Укрэнерго, который разворовывал средства на закупке бронежилетов
26 июня 2024 15:52
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Служба безопасности и НАБУ разоблачили на коррупции высокопоставленного чиновника ЧАО "НЕК "Укрэнерго". Речь идет о руководителе одного из Департаментов госпредприятия, который весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.
Об этом сообщили в СБУ.
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