СБУ проводить обшуки в митрополита УПЦ МП у Запоріжжі

Обшуки в митрополита. Фото: УП

Служба безпеки України в середу, 1 травня, проводить обшуки в митрополита Української православної церкви московського патріархату в Запоріжжі. Правоохоронці проводять перевірку в Андрія Коваленка.

Про це пише УП з посиланням на власні джерела в СБУ.

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Обшуки в митрополита УПЦ МП

У матеріалі йдеться, що вранці 1 травня СБУ проводить обшуки в митрополита УПЦ МП Запорізького та Мелітопольського Луки Андрія Коваленка.

За даними руху "Чесно", його викрили на поширенні проросійської пропаганди та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Скриншот з реєстру зрадників

Учасники руху зазначають, що у 2023 році Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що "відбувається зараз в Україні".

Він назвав причиною Куренівської трагедії закриття Києво-Печерської лаври і казав, що зараз Україною керує "ворог людського роду".

Крім того, у 2022 році митрополит заявляв, що українці заслужили російські бомбардування, бо вони "терплять гей-паради в Києві". Також він виступав проти розривання зв'язків із Москвою.

А у 2021 році звинуватив Українську греко-католицьку церкву в розпалюванні війни на Донбасі, назвавши релігією ненависті та кровопролиття.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який здав окупантам позиції наших військових у Донецькій області. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також ми писали, що у Шепетівці Хмельницької області викрили священника УПЦ МП, який вихваляв перед вірянами президента Росії Володимира Путіна.