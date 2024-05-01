СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ МП в Запорожье

Обыски у митрополита. Фото: УП

Служба безопасности Украины в среду, 1 мая, производит обыски у митрополита Украинской православной церкви московского патриархата в Запорожье. Правоохранители проводят проверку у Андрея Коваленко.

Об этом пишет УП со ссылкой на собственные источники в СБУ.

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В материале говорится, что утром 1 мая СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки Андрея Коваленко.

По данным движения "Чесно", его уличили в распространении пророссийской пропаганды и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

Скриншот из реестра предателей

Участники движения отмечают, что в 2023 году Коваленко заявил, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на Церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что "происходит сейчас в Украине".

Он назвал причиной Куреневской трагедии закрытие Киево-Печерской лавры и говорил, что сейчас Украиной управляет "враг человеческого рода".

Кроме того, в 2022 году митрополит заявлял, что украинцы заслужили российские бомбардировки, потому что они "терпят гей-парады в Киеве". Также он выступал против разрыва связей с Москвой.

А в 2021 году обвинил Украинскую греко-католическую церковь в разжигании войны на Донбассе, назвав религией ненависти и кровопролития.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры, сдавшему оккупантам позиции наших военных в Донецкой области. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Шепетовке Хмельницкой области разоблачили священника УПЦ МП, который восхвалял перед верующими президента России Владимира Путина.