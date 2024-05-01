Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ МП в Запорожье arrow

СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ МП в Запорожье

1 мая 2024 11:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ МП в Запорожье
Обыски у митрополита. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины в среду, 1 мая, производит обыски у митрополита Украинской православной церкви московского патриархата в Запорожье. Правоохранители проводят проверку у Андрея Коваленко.

Об этом пишет УП со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Читайте также:

Обыски у митрополита УПЦ МП

В материале говорится, что утром 1 мая СБУ проводит обыски у митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки Андрея Коваленко.

По данным движения "Чесно", его уличили в распространении пророссийской пропаганды и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

null
Скриншот из реестра предателей

Участники движения отмечают, что в 2023 году Коваленко заявил, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на Церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что "происходит сейчас в Украине".

Он назвал причиной Куреневской трагедии закрытие Киево-Печерской лавры и говорил, что сейчас Украиной управляет "враг человеческого рода".

Кроме того, в 2022 году митрополит заявлял, что украинцы заслужили российские бомбардировки, потому что они "терпят гей-парады в Киеве". Также он выступал против разрыва связей с Москвой.

А в 2021 году обвинил Украинскую греко-католическую церковь в разжигании войны на Донбассе, назвав религией ненависти и кровопролития.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры, сдавшему оккупантам позиции наших военных в Донецкой области. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Также мы писали, что в Шепетовке Хмельницкой области разоблачили священника УПЦ МП, который восхвалял перед верующими президента России Владимира Путина.

СБУ
обыски
Запорожье
священники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри