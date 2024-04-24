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Здав позиції ЗСУ окупантам — митрополиту Святогірської лаври повідомили про підозру

24 квітня 2024 14:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Здав позиції ЗСУ окупантам — митрополиту Святогірської лаври повідомили про підозру
Затримання митрополита Святогірської лаври. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який здав окупантам позиції наших військових у Донецькій області. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у середу, 24 квітня. 

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Що відомо про діяльність священника

Правоохоронці з'ясували, що настоятель Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополит Арсеній "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Це відбулося під час його літургії.

"Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу. Таким чином клірик намагався завуальовано "злити" агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі", — йдеться у повідомленні. 
 
За даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. Про це свідчать неодноразові інтерв’ю священника, в яких він називав збройну агресію РФ "громадянським конфліктом".

Яке покарання чекає на митрополита

Згідно з усіма зібраними доказами, митрополиту повідомили про підозру за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості. 
 
Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила та затримала російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації. 

Крім того, спецпризначенці затримала в Харкові чоловіка, який планував скорегувати російські авіаційні бомби для удару по базі спецпризначенців ГУР. Йому загрожує до восьми років ув'язненні. 

СБУ
ЗСУ
росіяни
Колаборант
війна в Україні

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