Сдал позиции ВСУ оккупантам — митрополиту Святогорской лавры сообщили о подозрении

Задержание митрополита Святогорской лавры. Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры, сдавшему оккупантам позиции наших военных в Донецкой области. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в среду, 24 апреля.

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Что известно о деятельности священника

Правоохранители выяснили, что настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Это произошло во время его литургии.

"Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе Телеграмм-канала. Таким образом, клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе", — говорится в сообщении.



По данным следствия, митрополит еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы по поводу войны в Украине. Об этом свидетельствуют неоднократные интервью священника, в которых он называл вооруженную агрессию РФ "гражданским конфликтом".

Какое наказание ждет митрополита

Согласно всем собранным доказательствам, митрополиту сообщили о подозрении за распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности.



Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, приводившего российские дроны на локации Сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации.

Кроме того, спецназовцы задержали в Харькове мужчину, который планировал скорректировать российские авиационные бомбы для удара по базе спецназовцев ГУР. Ему грозит до восьми лет заключения.