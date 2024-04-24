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Сдал позиции ВСУ оккупантам — митрополиту Святогорской лавры сообщили о подозрении

24 апреля 2024 14:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сдал позиции ВСУ оккупантам — митрополиту Святогорской лавры сообщили о подозрении
Задержание митрополита Святогорской лавры. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры, сдавшему оккупантам позиции наших военных в Донецкой области. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в среду, 24 апреля.

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Что известно о деятельности священника

Правоохранители выяснили, что настоятель Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополит Арсений "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Это произошло во время его литургии.

"Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе Телеграмм-канала. Таким образом, клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе", — говорится в сообщении.

По данным следствия, митрополит еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы по поводу войны в Украине. Об этом свидетельствуют неоднократные интервью священника, в которых он называл вооруженную агрессию РФ "гражданским конфликтом".

Какое наказание ждет митрополита

Согласно всем собранным доказательствам, митрополиту сообщили о подозрении за распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

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Скриншот сообщения СБУ

Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, приводившего российские дроны на локации Сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации.

Кроме того, спецназовцы задержали в Харькове мужчину, который планировал скорректировать российские авиационные бомбы для удара по базе спецназовцев ГУР. Ему грозит до восьми лет заключения.

СБУ
ВСУ
россияне
Коллаборант
война в Украине

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